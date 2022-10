Fenerbahçe - SRFC : La compo de Genesio avec le retour d’un cadre

Le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de Fenerbahçe ce jeudi en Ligue Europa. Le SRFC peut compter sur le retour de son capitaine.

Déjà assuré de disputer le prochain tour de la Ligue Europa, le Stade Rennais joue la première place de son groupe ce jeudi. Une victoire du SRFC sur la pelouse de Fenerbahçe lui assurerait de finir premier de sa poule. Dans cette position, le club breton sera directement qualifié pour les huitièmes de finale de la C3. Les deux équipes s’étaient neutralisées à l’aller (1-1) au Roazhon Park. Hamari Traaoré avait écopé d’un carton rouge lors de cette confrontation. Après avoir purgé ses deux matchs de suspension, le latéral malien est de retour dans le groupe de Rennes. Convoqué contre le club turc, le capitaine rennais devrait retrouver le onze comme cela a été le cas contre Angers ce dimanche après avoir manqué la réception de Lyon.

Présent en conférence d’avant-match, Hamari Traoré a pris une première résolution en vue de ce déplacement en Turquie. Cette fois, le latéral malien ne compte plus se faire piéger comme au match aller.

« Bien sûr, on est obligé de faire abstraction des provocations, et demain on va rester focus sur le foot. Moi le premier. Au match dernier, j’ai répondu à la provocation. À moi de faire mieux demain [ce jeudi, ndlr]. Oui j’ai été frustré parce que j’ai coûté deux points. Mais je n’ai pas de revanche à prendre. À moi de faire un gros match pour aider l’équipe à prendre les points là-bas ».