Stade Rennais : Bruno Genesio annonce une superbe nouvelle au SRFC

Publié par Thomas le 26 octobre 2022 à 10:16

À la veille d'une rencontre importante contre le Fenerbahçe en Ligue Europa, le Stade Rennais enregistre le retour d'un attaquant mais pas que.

Stade Rennais : Jérémy Doku enfin de retour avec le SRFC

Après sa victoire contre l'Angers SCO en toute fin de match (1-2), le SRFC a le regard tourné vers la Ligue Europa. Déjà assurés de terminer dans les deux premières places, les Rouge et Noir peuvent ce soir valider leur ticket pour les 8es de finale de la compétition face au rival du groupe B, le Fenerbahçe. Après un match nul spectaculaire (2-2) au Roazhon Park lors du match aller, les deux équipes doivent se départager ce jeudi, cette fois-ci en Turquie, dans une ambiance qui promet d’être électrique.

Sur une série folle de 12 matches sans défaite et 6 victoires de rang, le Stade Rennais a l’occasion de marquer l’histoire demain soir, en égalant le record d’invincibilité datant de l’exercice passé. Pour ce faire, Bruno Genesio pourra compter sur une équipe quasi au complet. Absent depuis la victoire du SRFC contre le RC Strasbourg, l’ailier Jérémy Doku va enfin faire son retour dans le groupe breton pour le déplacement à Istanbul, comme l'a annoncé le coach rennais en conférence de presse.

« Jérémy a eu pas mal de pépins, on a voulu prendre le temps nécessaire pour revenir sans appréhension et sans risque de rechute, car il a des échéances avec l’équipe et avec sa sélection. On a été prudent pour qu’il puisse revenir à 100%. »

Une nouvelle fois peu épargné par les pépins physiques, le Diable Rouge a l’occasion d'enchaîner enfin les rencontres avant la trêve internationale et la Coupe du Monde. Avec seulement 6 petites rencontres de Ligue 1 disputées, le joueur de 20 ans souhaite gommer au plus vite cette spirale négative qui le ronge depuis plus d’un an maintenant.

Stade Rennais : Deux cadres en défense également de retour

Pour cette " finale " du groupe B, le SRFC pourra compter sur deux renforts de poids en défense. Tout d’abord celui du capitaine Hamari Traoré, qui fera son retour dans le couloir droit après avoir loupé les deux dernières rencontres de Ligue Europa (double confrontation face au Dynamo Kiev). En plus de l’international malien, Bruno Genesio a annoncé ce mercredi matin le retour de sa recrue estivale Joe Rodon. Le Gallois de 25 ans avait écopé de deux matches de suspension contre l’ OL et Angers et fera donc son retour en charnière centrale demain soir contre le Fenerbahçe. Pour rappel, les deux écuries sont à 10 points au classement avec un léger avantage au goal average pour le club stambouliote.