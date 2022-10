PSG Mercato : C'est confirmé, un deal imminent au milieu à Paris

Publié par Thomas le 27 octobre 2022 à 11:48

Toujours à l'affût des bonnes affaires sur le marché, le PSG devrait finaliser en 2023 un important transfert au milieu de terrain.

PSG : Francfort confirme pour Dina-Ebimbe

Désireux de délester son effectif l’été dernier, Luis Campos était parvenu à offrir une porte de sortie à plus de 20 joueurs parisiens. Néanmoins, beaucoup de ces départs ont été réalisés sous la forme d’un prêt d’un an, une tendance qui n’avait pas manqué de contrarier le dirigeant portugais, qui parlait en début de saison d’un "mercato raté". Si certains joueurs sous contrat doivent effectivement revenir en 2023 au Paris Saint-Germain, d’autres en revanche pourraient tout simplement rester dans leur nouvelle écurie à l’issue de leurs prêts. C’est le cas notamment du milieu Eric Junior Dina-Ebimbe qui semble s’épanouir du côté de Francfort cette saison.

Alors que plusieurs médias révélaient en début de semaine la volonté du club allemand de conserver le Titi parisien, cette nouvelle a été confirmée par le directeur sportif, Markus Krösche. Après la victoire des siens contre l’ OM en Ligue des Champions hier, le dirigeant francfortois a annoncé vouloir conserver le milieu français au-delà de la saison en cours. "Ebimbe est prêté chez nous mais j'espère qu'il restera plus longtemps", a-t-il indiqué au micro de RMC Sport. Pour rappel, Dina-Ebimbe dispose d'une option d'achat que le club allemand devrait lever très rapidement.

PSG Mercato : Dina-Ebimbe définitivement transféré, Simons de retour cet été ?

Si Eric Junior Dina-Ebimbe est depuis longtemps poussé vers la sortie par le Paris SG, d’autres Titis en revanche pourraient faire le sens inverse l’été prochain. C'est le cas notamment du prometteur Xavi Simons, qui réalise des merveilles du côté du PSV Eindhoven depuis la reprise. Si le milieu de 19 ans a été recruté pour cinq saisons par le club néerlandais, il dispose toutefois d’une clause spéciale, lui permettant de revenir au PSG l’année prochaine.

Déjà auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 11 matchs d’Eredivisie, le Titi devrait sans surprise être récupéré par les Rouge et Bleu à l’issue de la saison. Malgré une forte concurrence, Xavi Simons pourrait tout simplement faire office de doublure à Lionel Messi l’année prochaine au poste de N°10 et entrer progressivement dans la rotation.