PSG Mercato : Officiel, le Paris SG réussit un exploit au milieu !

PSG Mercato : Luis Campos vient de réaliser une belle opération pour le Paris SG. Le club de la capitale a officialisé la nouvelle ce dimanche.

PSG Mercato : Un milieu de terrain prolongé et prêté

Malgré un souci lors de sa visite médicale, un milieu de terrain est parvenu à s’engager en faveur d’un club allemand. En effet, comme attendu, Eric Dina-Ebimbe a rejoint les rangs de l’Eintracht Francfort. Ce dimanche, le Titi parisien de 21 ans a été officiellement prêté à la formation allemande avec une option d'achat fixée à 6,5 millions d'euros, qui peut devenir une obligation d'achat dans l'hypothèse du maintien du club de Francfort en Bundesliga.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Eric Dina-Ebimbe a dû prolonger son bail avec le PSG jusqu’en 2024 pour permettre cette opération. Conscient qu’il ne pouvait pas retenir plus longtemps un joueur trop peu utilisé ces derniers mois, le Paris SG a dû revoir ses exigences à la baisse pour laisser partir le natif de Stains puisque le Champion de France réclamait un transfert définitif.

PSG Mercato : Le dégraissage se poursuit au Paris SG

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Eric-Junior Dina Ebimbe, désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Le milieu de terrain est prêté, avec option d’achat, au club allemand de l’Eintracht Frankfurt jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 », a écrit le PSG dans un communiqué publié sur son site internet.

Malgré quelques soucis liés à sa visite médicale, Eric Junior Dina Ebimbe s’est officiellement engagé avec l’Eintracht Francfort. Le titi parisien de 21 ans quitte le Paris SG et rejoint la Bundesliga, pour une saison. Barré par la concurrence au Paris Saint-Germain avec les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches, Dina Ebimbe prend donc la direction de l’Allemagne, chez le champion d’Europe en titre (en Ligue Europa) et le onzième de Bundesliga la saison dernière. À la recherche de temps, le jeune milieu de terrain veut enfin enchaîner les rencontres au plus haut niveau.