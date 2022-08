PSG Mercato : Accord total pour une opération fantastique au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 16 août 2022 à 07:05







PSG Mercato : À deux semaines de la fin du marché des transferts, l’opération dégraissage bat son plein au Paris SG. Une belle signature serait ainsi proche.

PSG Mercato : Un autre Titi parisien bientôt en Bundesliga

L’avenir d’Eric Junior Dina-Ebimbe au Paris Saint-Germain semble plus qu’assombri, tant le milieu de terrain de 21 ans ne s’entraîne plus avec le groupe de Christophe Galtier. Selon les derniers échos en provenance d’Allemagne, après Tanguy Kouassi, Moussa Diaby et Christophe Nukunku, un nouveau joueur formé au PSG devrait prendre la direction de la Bundesliga.

En effet, d’après les informations de Sky Deutschland, les dirigeants parisiens et leurs homologues de l'Eintracht Francfort ont trouvé un accord pour le transfert d'Eric Junior Dina Ebimbe. Placé sur la liste des départs de cet été, le natif de Stains devrait ainsi poursuivre sa carrière en Allemagne dans les prochains jours. Une belle affaire pour le club de la capitale qui devrait s’en sortir avec une belle indemnité de transfert pour son jeune milieu de terrain.

PSG Mercato : Eric Junior Dina-Ebimbe à Francfort pour 6M€

Il y a quelques jours, les médias étrangers et locaux ont annoncé un accord contractuel entre Eric Junior Dina-Ebimbe et l’Eintracht Francfort pour un transfert cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international espoir français a donné son accord au club allemand pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. Les pourparlers se sont intensifiés entre le Champion de France en titre et le dernier vainqueur de l'Europa League au point d’aboutir à un deal à hauteur de 6 millions d’euros, à en croire Sky Allemagne.

Le Paris SG a également obtenu un fort pourcentage à la revente de Dina-Ebimbe. Toujours selon la même source, il ne reste plus que la visite médicale du joueur pour officialiser son arrivée à Francfort. Après Marcin Bulka, Alphonse Areola, Georginio Wijnaldum et Arnaud Kalimuendo, le PSG vient de boucler une nouvelle vente qui lui permet de renflouer un peu plus ses caisses.