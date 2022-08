PSG Mercato : C’est fait ! Luis Campos a réglé un joli deal à 99%

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2022 à 22:20





PSG Mercato : À moins de deux semaines de la fin du mercato et toujours désireux de dégraisser, le Paris SG est sur le point de régler un nouveau départ.

PSG Mercato : Un milieu de terrain sur le point de quitter le Paris SG

Après avoir annoncé le départ de Thilo Kehrer pour West Ham, hier, le Paris Saint-Germain serait tout proche d’enregistrer un autre départ dans ses rangs. Pas dans les plans de Christophe Galtier et placé sur la liste des indésirables depuis le début de la saison, le jeune Éric Junior Dina-Ebimbe devrait être le prochain Parisien à vider ses casiers au Camp des Loges. En effet, selon les toutes dernières informations de RMC Sport, le milieu de terrain de 21 ans serait plus que jamais proche d’un transfert à l’Eintracht Francfort.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, le Titi refuse de prolonger son contrat et Luis Campos a donc décidé de le vendre cet été afin d’éviter un départ libre dans douze mois. Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants du PSG et leurs homologues de Francfort se seraient mis d’accord sur un deal à hauteur de 6 millions d’euros. Plus rien ne s’opposerait à la signature du natif de Stains en faveur du club allemand.

PSG Mercato : Eric Junior Dina-Ebimbe attendu à Francfort

Après RMC Sport, le quotidien régional Le Parisien confirme ce jeudi que le transfert d’Éric Junior Dina-Ebimbe du Paris Saint-Germain vers l’Eintracht Francfort est imminent. « Le prochain départ de l’effectif devrait concerner Éric Junior Dina-Ebimbe. Le milieu de 21 ans est absent de l’entraînement au camp des Loges depuis deux jours. Comme annoncé par L’Équipe, il va s’engager avec l’Eintracht Francfort dans les prochaines heures. »

En plus d’un chèque de 6 millions d’euros, le PSG négocierait également pour obtenir un gros pourcentage à la revente de son milieu de terrain. Concernant ce dernier élément, le club de l’ancien portier parisien Kevin Trapp ne souhaiterait pas céder plus de 30% sur un éventuel futur transfert de l’international espoir français. Toutefois, RMC Sport assure que « toutes les parties sont confiantes » dans le dénouement de cette affaire. La chaîne américaine ESPN précise de son côté que le deal est fait à « 99% » et le joueur espère signer avant la fin de la semaine.