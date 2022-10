Clermont Foot : Accusé de racisme sur Slimani, Johan Gastien répond !

Publié par Enzo Vidy le 24 octobre 2022 à 11:48

Après la défaite subie à domicile face au Stade Brestois, Johan Gastien, capitaine du Clermont Foot, se retrouve dans la tourmente après des accusations de racisme sur Islam Slimani.

Clermont Foot-Stade Brestois : Une défaite qui va laisser des traces pour le CF63

Hier après-midi, le CF63 s'est complètement écroulé à domicile face au Stade Brestois. Pourtant, nettement favori au coup d'envoi de cette rencontre face à une équipe de Brest lanterne rouge, les joueurs de Pascal Gastien ont rapidement été pris d'assaut par le gros pressing brestois qui va très vite mettre à contribution Mory Diaw, auteur d'un grand match dans les cages clermontoise. À la 14e minute, les Auvergnats vont craquer une première fois grâce à un penalty de Romain Del Castillo, et ne vont pas proposer grand-chose par la suite en première période.Après la lourde défaite subie à domicile face au SB29, le capitaine du Clermont Foot se retrouve dans la tourmente après de grave accusation à son encontre.

Au retour des vestiaires, c'est en contre-attaque que les Bretons vont faire très mal à leurs adversaires. 53e minute, sur une magnifique transversale de Del Castillo, Franck Honorat réalise un contrôle orienté de grande classe et ajuste parfaitement le portier clermontois. Quatorze minutes plus tard, c'est Jeremy Le Douaron, fraichement entrée en jeu, qui vient définitivement sceller le sort de la rencontre. Le Clermont Foot réduira le score en toute fin de match par l'intermédiaire de Jim Allevinah, mais cela restera anecdotique. Le SB29 s'impose 3-1 en Auvergne et se donne de l'air au classement.

Clermont Foot : Johan Gastien accusé de racisme par Islam Slimani

C'est une bien mauvaise journée pour les clermontois et Johan Gastien. Déjà plombé par la lourde défaite, le capitaine du CF63 aurait tenu des propos racistes à l'encontre d'Islam Slimani d'après les dires de ce dernier. Tout se passe en fin de première période, suite à une altercation verbale entre les deux hommes survenue quelques instants auparavant, l'attaquant algérien du SB29 affirme au quatrième arbitre que Gastien l'aurait insulté de "sale arabe". Interrogé en conférence de presse à l'issue de la rencontre, c'est avec les larmes aux yeux que le capitaine clermontois dément fermement les accusations de Slimani.

"Jamais de ma vie je ne dirais ça. Le problème c'est que dans cette histoire c'est moi qui passe pour un con. Je sais ce que j'ai dit, les collègues sur le terrain ont entendu aussi ce qu'il s'est passé."

En ce qui concerne l'attaquant du SB29, il a confirmé ses accusations après la rencontre, avec toutefois des propos différents que ceux qu'il a tenu auprès du quatrième arbitre en première mi-temps.

"Je trouve que le plus important c'est la victoire mais c'est grave de nos jours de se faire traiter de sale blédard. C'est grave, je suis fier d'être blédard, je suis fier d'être algérien, ce n'est pas donné à tout le monde d'être algérien. Là, en Ligue 1, avec toutes les caméras dont on dispose, tu te fais insulter de sale blédard, c'est grave."

Une enquête devrait être ouverte très rapidement afin de savoir ce qui s'est réellement passé entre les deux hommes hier après-midi au stade Gabriel Montpied.