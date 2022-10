PSG-Troyes : Galtier annonce du très lourd au Parc des Princes

Troyes est déjà prévenu pour son déplacement à Paris. L’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, ne compte pas se présenter avec une équipe diminuée.

Quatre jours après son festival offensif contre le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va recevoir l’ESTAC ce samedi pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, le coach des Rouge et Bleu ne compte pas chambouler totalement son onze de départ, notamment en ce qui concerne son secteur offensif. En effet, présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a ouvertement assuré ne pas vouloir casser la dynamique de la MNM (Messi, Neymar, Mbappé) qui flambe depuis le début de la saison.

« C’est leur état de fatigue qui jugera. Ils ont marqué 40 buts sur les 50 cette saison, donc ça ne sera pas en fonction de leur état de forme. Quand on a cette dynamique, on ne la casse pas, on l'entretient. Le staff médical a fait un excellent travail ces dernières semaines. Ils vont bien, après il y a la réalité du match. On a l'obligation de l'emporter contre Troyes. L'enjeu sera important aussi en milieu de semaine à Turin. Quand il y a cette dynamique et cette osmose, cela s'entretient, encore une fois. Et sur la durée du match, il y a la possibilité de faire participer d'autres joueurs », a déclaré le technicien du PSG.