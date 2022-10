PSG Mercato : C'est bouclé pour l'avenir d'Ekitike à Paris

En galère au PSG, l’avenir d’Hugo Ekitike commence à alimenter certaines rumeurs de départ. Un proche de l’attaquant parisien a tranché.

Les temps sont durs pour Hugo Ekitike. Auteur de 11 réalisations et 4 offrandes la saison dernière avec le Stade de Reims, l’avant-centre est en pleine galère au Paris Saint-Germain. Recruté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, l’ancien Stadiste ne s’est pas encore démarqué avec le PSG. En 9 apparitions (160 minutes), dont une apparition, le longiligne avant-centre n’a pas encore inscrit le moindre but ou délivré une passe décisive. De quoi jeter le froid sur son avenir. Surtout que la possibilité d’une nouvelle signature en attaque est désormais évoquée. Un proche du jeune attaquant s’est livré sur son avenir dans les colonnes de L’Équipe. Il ferme la porte à un départ d’Ekitike de Paris. Selon cette source, « il y a zéro possibilité » que le joueur de 20 ans quitte le club francilien.

Dans le dur avec le club de la capitale, Hugo Ekitike dispose d’un temps de jeu réduit. De quoi en rajouter à la frustration de l’ancien Rémois. En conférence de presse, Christophe Galtier a reconnu le mal-être de son attaquant. Mais pour le nouvel entraîneur du PSG, son poulain est le premier à blâmer. Il attend plus d’application de celui-ci, surtout qu’il doit composer avec la concurrence de la triplette Messi-Neymar-Mbappé. Reste maintenant à savoir si ce discours permettra au joueur formé à Reims d’enfin s’illustrer sous ses nouvelles couleurs.

« Dès qu’on joue à la place de l’un des trois devant, il y a une comparaison. Ce sont des joueurs de classe mondiale. Je lui avais demandé de se rapprocher dans le jeu, d’avoir une connexion avec nos milieux et nos joueurs offensifs. Il a été déçu parfois de ne pas commencer certains matchs, j’en ai parlé avec lui et donné les raisons de mes choix. C’est un joueur talentueux, qui doit compenser son manque de temps de jeu à l’entraînement, en mettant plus de rythme et d’intensité ».