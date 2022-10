RC Strasbourg : Julien Stéphan explique comment il a fait déjouer l'OM

Publié par Jules le 30 octobre 2022 à 12:25

Le RC Strasbourg a réussit à arracher le nul face à l'OM hier soir, notamment grâce au but de Lebo Mothiba, entré en cours de jeu pour le RCSA.

RC Strasbourg : Le coachin gagnat de Julien Stéphan

Une semaine après avoir réussi à remonter une différence de deux buts contre le Toulouse FC, le RC Strasbourg a reproduit l'exploit hier soir, à La Meinau, tandis que l'OM menait 0-2 jusqu'à la 76e minute de jeu. Une performance qui doit beaucoup à l'excellent coaching de Julien Stéphan qui a permis au RCSA de recoller au score en toute fin de match et de récolter un point très précieux pour le maintien. Un coaching sur lequel le coach strasbourgeois est revenu après le match.

"Grâce aux entrées de Mothiba et d’Ajorque, on a trouvé des espaces, dans la profondeur notamment. On a tiré le maximum du groupe, avec des entrants impactants comme à Toulouse. On retrouve un effectif quasi au complet. Cela m’apporte des possibilités de coaching. On a usé l’OM sur la dimension athlétique, mais il faut progresser sur le plan technique."

Un match nul qui a fait exploser la Meinau, de nouveau à guichets fermés pour la 14e fois d'affilée, mais qui ne masque cependant pas le manque de technique dont a fait preuve le RC Strasbourg durant plus d'une heure, notamment en première période.

Le RCSA doit faire moins d'erreurs dans le jeu

Ce point fait du bien au RC Strasbourg, mais semble un peu miraculeux quand on regarde plus attentivement le contenu du match. En effet, l'égalisation du RCSA en fin de match était inespérée, et bien que ce soit la deuxième fois que les Strasbourgeois remontent deux buts de retard, ce ne sera pas toujours le cas, et Julien Stéphan le sait bien.

"Ce n’est pas un problème de système. On doit être plus agressifs, faire moins d’erreurs grossières. Il faut refuser de lâcher. Ces deux derniers matchs sont positifs dans ce sens-là, c’est une bonne base. Mais je suis conscient de tout le reste. Il faut arriver à avoir une assise défensive collective. C’est un point qui comptera, même si le processus sera long pour retrouver de la qualité de jeu."

Une fois passée la joie d'avoir arraché ce match nul à la maison, le RC Strasbourg devra rapidement se remettre au travail pour espérer retrouver les qualités qui faisaient la force du RCSA la saison passée.