Stade Rennais Mercato : Le SRFC tient le nouveau Karim Benzema !

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2022 à 14:55

Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, s’est confié à Téléfoot ce dimanche. Pour lui, le SRFC tient dans son effectif le nouveau Karim Benzema.

Stade Rennais Mercato : Florian Maurice encense un attaquant du SRFC

Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues, Martin Terrier est l’un des hommes forts de cette saison en Ligue 1. Confirmant ainsi ses excellentes performances de l’exercice précédent. Une régularité qui fait du protégé de Bruno Genesio un sérieux candidat pour la prochaine liste de Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe de France. Outre son adresse devant les buts adverses, l’attaquant de 25 ans possède une personnalité qui rappelle un certain Karim Benzema, la star du Real Madrid qui vient de remporter le Ballon d’Or à 34 ans, selon Florian Maurice.

« J’aime ce qu’il dégage sur le terrain, sa finesse, son intelligence de jeu. On parle beaucoup aujourd’hui avec le Ballon d’Or de Karim (Benzema) de joueurs qui sont capables d’être à la fois des joueurs d’équipes », a déclaré l’ancien international français. De son côté, l’entraîneur du SRFC a mis l’accent sur la constance retrouvée de son joueur.

« C’est surtout sur la constance de son jeu qu'il s'est amélioré. C'est-à-dire que par le passé, il avait des fulgurances et puis par moments, dans le match, dans une série de matches, on le voyait un peu moins. Aujourd'hui, il est performant », a expliqué Genesio au micro de l’émission hebdomadaire de TF1.

Le principal concerné, lui, rêve de l’équipe de France et a tenu à le faire savoir au sélectionneur des Bleus.

Mercato Stade Rennais : Martin Terrier envoie un message fort à Deschamps

Interrogé par Téléfoot sur TF1, Martin Terrier a une nouvelle fois lancé un appel du pied à l'équipe de France et à Didier Deschamps. À un mois de la Coupe du Monde au Qatar et alors que les blessures s’enchaînent chez les Bleus, l’ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais se dit prêt à faire le grand saut chez en sélection après avoir défendu les couleurs de son pays chez les jeunes.

« C’est flatteur d'entendre des personnes dire que je la mérite. Quand on est Français, on aspire toujours à porter ce maillot, et défendre son pays, car j’ai connu la Coupe du monde avec les moins de 20 ans et la sélection espoir », a confié le compatriote de Kylian Mbappé. La décision de Deschamps est donc très attendue par le clan Terrier.