Barça : Xavi acte un terrible coup dur contre Plzen !

Publié par Thomas le 31 octobre 2022 à 13:44

A quelques heures du match contre le Viktoria Plzen en Ligue des Champions, le Barça a enregistré un forfait colossal en attaque.

Barça : Robert Lewandowski absent ce soir contre le Viktoria Plzen

Après sa victoire importante pour le moral contre Valence ce week-end (0-1), le FC Barcelone se déplace en République Tchèque cette semaine pour y affronter le Viktoria Plzen, bon dernier du groupe C de Ligue des Champions. Un match particulier pour les hommes de Xavi puisque les Catalans sont d’ores et déjà éliminés de la compétition depuis leur douloureuse défaite face au Bayern Munich la semaine dernière. Un match sans saveur donc pour le Barça qui tentera toutefois d’engranger de la confiance pour la suite en attendant la trêve internationale.

Pour ce 6e match de Ligue des Champions, Xavi devra toutefois se passer de plusieurs pièces importantes, à commencer par son attaquant Robert Lewandowski. Buteur salvateur contre Valence samedi, l’international polonais n'est pas apparu dans la liste des joueurs qui feront le voyage en République Tchèque, à cause d’une gêne musculaire. Ce lundi, la presse catalane annonce que le joueur souffrirait de quelques problèmes de dos et aurait été laissé au repos par son entraîneur. En plus de Lewandowski, le Barça évoluera sans Sergio Busquets, suspendu.

Barça : Jules Koundé lui-aussi absent contre Plzen

Autre nouvelle, cette fois-ci plus préoccupante, le défenseur des Bleus Jules Koundé s’est blessé lors de la rencontre face aux Murcielagos. L’ancien Bordelais serait touché aux ischio-jambiers et ne serait pas apte pour jouer ce mardi soir. D’après Sport, cette blessure, qui laissait craindre le pire pour le prochain Mondial, serait sans gravité. Koudé devrait en effet retrouver son rang contre Almeria, lors de la prochaine journée de Liga, tout comme son compère de la défense, l’Espagnol Eric Garcia (lui aussi forfait contre le Viktoria Plzen). Contre l’équipe tchèque mardi, Xavi devrait titulariser Gerard Piqué en charnière centrale avec probablement Marcos Alonso qui assurera l’intérim à ses côtés.