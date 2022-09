PSG : Bleus, l'énorme sortie de Deschamps sur Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 26 septembre 2022 à 05:15





Didier Deschamps est revenu sur le match de Kylian Mbappé contre le Danemark (2-0). Le sélectionneur prend le parti de son attaquant.

PSG : Kylian Mbappé et les Bleus dominés par le Danemark

L’équipe de France ne s’est pas rassurée avant la Coupe du monde. Vainqueurs de l’Autriche jeudi (2-0), les Bleus ont été battus dimanche par le Danemark (2-0) à Copenhague. Il s’agit de la deuxième défaite de la France contre cet adversaire en phase de poules. Au sortir de la rencontre, Didier Deschamps a reconnu le manque d’expérience des siens face à ce bourreau du soir. Avec les nombreux forfaits enregistrés durant cette trêve, le sélectionneur a lancé des jeunes comme Badiashile, Camavinga et Tchouameni à Copenhague. « C’est une équipe de France jeune qui n’a pas l’expérience du haut niveau. Ce soir, c’est un contact avec la réalité de ce qui nous attend dans deux mois. Ce n’est pas une question de système », a noté le technicien tricolore avant de s’exprimer sur le match de Kylian Mbappé.

Didier Deschamps prend la défense de Mbappé

Pour Didier Descamps, la star du Paris Saint-Germain ne peut pas tout bien faire. « Kylian a fait beaucoup de bonnes choses, il a enchainé aussi, deux fois 90 minutes en trois jours… Il ne peut pas tout faire non plus, ça ne m’inquiète pas, il a aussi besoin des autres », a indiqué le sélectionneur national cité par Football. L’attaquant parisien était attendu après son but lors de la victoire contre l’Autriche jeudi.

Après cette déconvenue, les Bleus ne se sont pas rassurés pour le Mondial. Ils y retrouveront d’ailleurs leur bourreau du soir aux côtés de l’Australie et de la Tunisie. En attendant cette échéance, Kylian Mbappé va tenter de retrouver le sourire en club. Le champion du monde en est déjà à 10 réalisations en 9 matchs en club. Le PSG reçoit l’OGC Nice samedi lors de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats.