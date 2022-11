AS Monaco : Le FC Barcelone fonce sur un défenseur de l'ASM

Publié par ALEXIS le 02 novembre 2022 à 00:43

Réalisant de grosses saisons à l'AS Monaco, depuis 2020, Caio Henrique séduit le FC Barcelone. Le club catalan serait prêt à passer à l’action cet hiver.

Le FC Barcelone ne lâche pas Caio Henrique de l’AS Monaco, alors que le club catalan a recruté Marcos Alonso en provenance de Chelsea pendant le mercato d’été. Le défenseur brésilien a en effet le profil idéal pour succéder à Jordi Alba (33 ans) tout proche de la retraite. D’après les informations de Fichajes, Mateu Alemany est séduit par le profil du latéral gauche de l’ASM. Le directeur du Football du Barça souhaiterait mettre Caio Henrique à la disposition de Xavi, afin de renforcer son équipe dans le couloir gauche, car Marcos Alonso (32 ans) n’a signé qu’une seule saison au Barça, jusqu’en juin 2023.

Brighton et Everton en embuscade pour le défenseur de l'ASM

Le piston gauche brésilien est très décisif avec l’AS Monaco. Et ses services intéressent plusieurs clubs. En pus du club espagnol, Brighton et Everton sont également aux trousses du N°12 de l’AS Monaco. Si l’on en croit les informations du média brésilien iGEsporte, les deux clubs de Premier League ont fait du recrutement du défenseur de 25 ans, leur priorité pour le marché hivernal. Cette saison, Caio Henrique a inscrit un but et délivré 5 passes décisives en 11 matchs disputés en Ligue 1. En 102 matchs joués sous le maillot des Monégasques, toutes compétitions confondues, il totalise 23 passes décisives et 3 buts.