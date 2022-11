AS Monaco Mercato : 20 M€, un joueur de l’ASM entre 2 clubs anglais

Publié par ALEXIS le 01 novembre 2022 à 04:25

Un joueur important de l’AS Monaco est ciblé par deux clubs de football anglais : Brighton et Everton. Ils seraient prêts à passer à l’action cet hiver.

AS Monaco Mercato : Caio Henrique convoité par Brighton et Everton

Performant avec l’AS Monaco depuis son arrivée sur le Rocher en aout 2020, Caio Henrique attire les convoitises. Il était dans le viseur du FC Barcelone un temps pour succéder à Jordi Alba (33 ans), qui est vers la porte de sortie. Le Barça a finalement recruté Marcos Alonso (31 ans) gratuitement, en provenance de Chelsea FC. À deux mois de l’ouverture officielle du mercato hivernal, Brighton et Everton auraient coché le nom du piston gauche de l’ASM. Selon les informations du média brésilien iGEsporte, les deux clubs de Premier League sont prêts à s’affronter pour s’offrir les services de Caio Henrique en janvier 2023. Les Seagulls et les Toffees ont en effet fait du recrutement du joueur de 25 ans leur priorité pour cet hiver.

20 M€ pour recruter le défenseur brésilien de l'ASM

Le Brésilien n’est pas officiellement sur le marché à l’AS Monaco. De plus, le club de la Principauté a prolongé son contrat en aout 2022, jusqu’au 30 juin 2027. Comme quoi, Brighton et Everton vont devoir sortir le chéquier pour tenter de convaincre la direction du club monégasque. Selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de Caio Henrique s’élève désormais à 20 M€. L’AS Monaco l’avait acheté à 8 M€ à l’Atlético Madrid. Titulaire au sein de l’équipe de Philippe Clement, le défenseur latéral gauche ne serait, en tout cas, pas bradé par le club de la Principauté. Ses courtisans devront mettre le prix pour l'arracher à l'AS Monaco. Caio Henrique a disputés 102 matchs avec le club Asémiste, pour 3 buts inscrits et 23 passes décisives délivrées.