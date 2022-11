Montpellier HSC : Plusieurs incertitudes au MHSC avant Clermont

Publié par Enzo Vidy le 02 novembre 2022 à 11:20

Corrigé à Rennes dimanche dernier, le Montpellier HSC doit réagir face au Clermont Foot ce week-end, mais doit faire face à plusieurs blessures.

Montpellier HSC : Omlin forfait, Savanier et Tchato incertains

Les jours sont compliqués au MHSC. Humiliés sur la pelouse du Roazhon Park 3-0 le week-end dernier, les Montpelliérains sont 14e du championnat et restent sur cinq défaites consécutives. Ce dimanche, les joueurs de Romain Pitau se déplacent en Auvergne pour défier le Clermont Foot, et à quatre jours de la rencontre, les nouvelles ne sont pas réjouissantes au sein de l'infirmerie héraultaise.

En effet, Jonas Omlin, toujours pas rétabli de sa blessure à la cheville, est d'ores et déjà forfait pour cette rencontre. En ce qui concerne le reste du groupe, Téji Savanier et Enzo Tchato n'ont pas pris part à la séance collective et pourraient être indisponible pour le déplacement à Clermont. En revanche, l'entraîneur du Montpellier HSC pourra compter sur les retours de Béni Makouana, Maxime Estève et Elye Wahi, qui n'étaient pas du voyage en Bretagne dimanche dernier.

Montpellier HSC : Une victoire impérative pour le MHSC

La crise est présente à Montpellier. Cinq défaites de suite, 12 buts encaissés pour seulement trois buts marqués. Cette équipe va mal en ce début de saison et compte déjà 9 défaites en seulement 13 rencontres de championnat. Face à Rennes dimanche dernier, les Montpelliérains ont été inexistants, et peuvent même s'estimer heureux d'avoir encaissés que trois buts au Roazhon Park.

En déplacement à Clermont dimanche, les hommes de Romain Pitau doivent donc impérativement prendre les 3 points pour s'éloigner de la zone rouge qui se rapproche dangereusement pour les Héraultais. Face à une équipe clermontoise qui réalise un bon début de saison, la tâche ne sera pas simple pour le Montpellier HSC.