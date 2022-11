PSG Mercato : Une signature incroyable en passe d'être bouclée

Publié par Thomas le 02 novembre 2022 à 12:18

Déjà tourné vers son mercato 2023, le PSG travaillerait d'arrache-pied pour finaliser la signature de l'une de ses stars en attaque.

PSG Mercato : Lionel Messi serait proche de prolonger au Paris SG

Seule équipe invaincue des cinq grands championnats cette saison, le Paris Saint-Germain connaît un début d’exercice rassurant marqué par une philosophie de jeu séduisante et un trio offensif plus que jamais décisif. Symbole de cette renaissance, l'une des stars de l'équipe, Lionel Messi, livre une copie sensationnelle depuis la reprise, contrastant drastiquement avec sa première année chez les Rouge et Bleu. Décisif à 17 reprises (7 buts et 10 passes décisives) en 12 journées de Ligue 1, La Pulga rayonne dans l’entrejeu du PSG, dans un rôle de N°10 qui lui colle à la peau. Un retour en très grande forme qui crée logiquement quelques maux de tête à la direction parisienne et notamment Luis Campos.

Depuis son arrivée à la tête du recrutement, le Portugais a fait de la prolongation de Messi sa priorité mercato. En fin de bail cet été, l’attaquant argentin dispose de plusieurs offres sur la table (Barça, Inter Miami) et n’a toujours pas pris de décision officielle. Néanmoins, l’idée d’une extension de contrat dans la capitale prend de l’ampleur. D’après les informations de L’Équipe, le septuple Ballon d’Or est en discussions avancées avec son board pour une prolongation. Le joueur de 35 ans souhaiterait remporter la Ligue des Champions avec le PSG et ne partira que si cette condition est remplie.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi veut le OUI de Messi avant le Mondial

D’après la source, Lionel Messi se sentirait heureux au Paris Saint-Germain et plus généralement dans sa nouvelle vie en France. S’il prend des cours de français pour son intégration au PSG, La Pulga n’hésite pas à discuter dans cette langue, même en famille, signe de son bien-être retrouvé dans la capitale. Alors que des rumeurs insistantes annonçaient une possibilité de voir l’attaquant rejoindre la MLS, tout porte à croire que le natif de Rosario poursuivra son idylle au Parc des Princes. Le quotidien sportif révèle que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos travailleraient pour boucler le dossier avant la Coupe du Monde au Qatar.