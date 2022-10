Mercato PSG : Lionel Messi, l’offre de l’Inter Miami dévoilée !

Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2022 à 22:44

Alors que le PSG travaille intensément en coulisses pour prolonger le contrat de Lionel Messi, l’Inter Miami serait également passé à l’action pour la Pulga.

Mercato PSG : L’Inter Miami propose des parts à Lionel Messi

Ce lundi, The Athletic a révélé que l’Inter Milan pourrait créer la surprise en chipant Lionel Messi des mains du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone dans les mois à venir. La franchise de la Major League Soccer (MLS), qui rêve de la star argentine depuis plusieurs saisons, serait en négociations avec ses représentants régulièrement et serait même très confiante quant à la possibilité de voir le septuple Ballon d’Or débarquer en Floride l’été prochain. Une tendance confirmée cet après-midi par le journaliste Abdellah Boulma, qui explique notamment sur Twitter que :

« La volonté de l’Inter Miami de débaucher Messi ne date pas d’hier. Une proposition, incluant des parts dans le club et une reconversion au sein de la franchise, lui avait déjà été soumise. Le PSG souhaite toujours le prolonger, mais son choix se fera après le Mondial. »

Pour convaincre le partenaire de Neymar et Mbappé, la franchise de David Beckham lui proposerait donc de rentrer dans le capital du club. Mais les Rouge et Bleu sont tout aussi déterminés pour conserver leur numéro 30.

PSG Mercato : Le Paris SG optimiste pour la prolongation de Messi

À 35 ans révolus, Lionel Messi prouve qu’il est encore bon pour le service et le Paris Saint-Germain ne compte pas le laisser partir à l’issue de son engagement initial, soit le 30 juin prochain. Alors qu’il dispose d’une saison supplémentaire en option pour continuer avec le club francilien, Nasser Al-Khelaïfi aimerait lui offrir un nouveau bail de deux ans avec une augmentation des 41 millions d’euros qu’il perçoit par saison depuis son arrivée en août 2021. En cas d’accord, le natif de Rosario pourrait donc prendre sa retraite au PSG en juin 2025. Pour autant, Messi ne compte pas prendre de décision avant la fin de la Coupe du Monde au Qatar.