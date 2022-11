RC Strasbourg : Un retour et une incertitude avant l'AC Ajaccio

Publié par Enzo Vidy le 02 novembre 2022 à 15:54

Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, le RC Strasbourg ne devrait pas être au complet face à l'AC Ajaccio.

RC Strasbourg : Alexander Djiku de retour, Dimitri Liénard incertain

L'hécatombe se poursuit au RCSA. Privé d'Ibrahima Sissoko jusqu'à la trêve internationale, Julien Stéphan risque de ne pas pouvoir compter sur Dimitri Liénard pour le déplacement en Corse ce samedi. En effet, le milieu de terrain strasbourgeois a ressenti une douleur au pied lors de l'entraînement collectif ce mercredi, et n'a pas pu terminer la séance, comme le rapporte Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Si son forfait n'est pas encore acté, le match arrive dans trois jours et la présence de Dimitri Liénard semble tout de même bien compromise.

Bonne nouvelle cependant pour Julien Stéphan, le retour d'Alexander Djiku, qui a pris part à l'entraînement collectif aujourd'hui. Absent contre l'OM samedi dernier (2-2), le défenseur central du RCSA est un véritable pilier de l'équipe du RC Strasbourg. Lors du match de son équipe à Toulouse le 23 octobre dernier, le défenseur ghanéen s'était blessé à la cuisse et avait été contraint de déclarer forfait pour la réception de Marseille.

Deux matchs décisifs avant la trêve

Après le précieux match nul arraché dans les toutes dernières secondes face à l'Olympique de Marseille le week-end dernier, le RC Strasbourg doit à présent retrouver le chemin de la victoire samedi face à l'AC Ajaccio, et surtout réaliser un match plein en étant concentré et appliqué dès les premières minutes. Car si contre l'OM les Strasbourgeois ont réussi à glaner un point, le scénario aurait pû être cauchemardesque au vu de la première période si les Marseillais avaient été plus réalistes.

Il faudra donc se montrer solide défensivement du côté de la Corse face à un adversaire pas simple à jouer. La semaine suivante, le RCSA recevra le FC Lorient à la Meinau pour le dernier match avant la Coupe du Monde. L'objectif est de sortir de la zone rouge avant la trêve pour les hommes de Julien Stéphan.