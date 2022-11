RC Strasbourg : Un cadre du RCSA absent jusqu'à la trêve

Publié par Jules le 02 novembre 2022 à 11:11

Le RC Strasbourg, qui ne parvient pas à se sortir de la zone rouge, devra tenter de remonter au classement malgré une absence de taille pour le RCSA.

RC Strasbourg : Ibrahima Sissoko blessé jusqu'à la trêve

Absent depuis 14 octobre dernier et le match entre le LOSC et le RC Strasbourg, Ibrahima Sissoko ne devrait pas revenir tout de suite avec le RCSA. En effet, Alsa'Sports croit savoir que le milieu de terrain strasbourgeois manquera les deux prochains matchs de Ligue 1 face à Ajaccio et Lorient. Ainsi, le joueur de 25 ans ne devrait normalement pas revenir sur les terrains avant la trêve internationale.

Ibrahima Sissoko, qui était sur le banc des remplaçants face à l'Olympique de Marseille, a ressenti une douleur à la cheville. Il a alors été opéré ce lundi et devra prendre son temps pour retrouver les pelouses de Ligue 1. Une blessure qui inquiète, puisque le joueur avait déjà eu des problèmes avec cette même cheville en fin de saison dernière et n'avait, à cause de ça, pas pu se préparer convenablement durant l'été avec le RC Strasbourg.

Un début de saison tronqué par les blessures au RCSA ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le RC Strasbourg n'est pas épargné par les blessures en ce début de saison. De nombreux strasbourgeois sont passés par l'infirmerie en ce début de saison. Parmi les quelques joueurs s'étant blessés, on retrouve des cadres comme Ludovic Ajorque, Kevin Gameiro ou encore Lebo Mothiba. Des absences à répétition qui ne permettent pas à Julien Stéphan de tirer le meilleur de son groupe.

Avec le retour de plusieurs joueurs essentiels contre l' OM, le RC Strasbourg de Julien Stéphan a pu faire déjouer les plans de l'Olympique de Marseille comme le souhaitait le coach strasbourgeois. Il faudra maintenant que le RCSA enchaîne les victoires avant la trêve pour tenter de se sortir de cette mauvaise passe en Ligue 1.