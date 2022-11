Mercato OM : Longoria veut signer un nouveau milieu de terrain

Publié par Timothée Jean le 03 novembre 2022 à 10:36

Éliminé de toute compétition européenne, l’ OM devra réagir. La direction marseillaise s’active déjà en coulisse pour signer un nouveau milieu de terrain.

Mercato OM : Longoria revient à la charge pour Ruslan Malinovskyi

Après une préparation estivale chaotique, Igor Tudor a fini par trouver son équipe de départ à l’Olympique de Marseille. Le match contre Tottenham, comptant pour la dernière journée de Ligue des Champions (1-2), ne dérogeait pas à cette règle. L’entraîneur de l’ OM avait une nouvelle fois aligné les indéboulonnables Jonathan Clauss et Nuno Tavares aux postes de piston droit et gauche. Amine Harit et Mattéo Guendouzi étaient aussi présents en attaque, en soutien d’Alexis Sanchez. Et surtout l’entrejeu marseillais était une énième fois composé de la paire Valentin Rongier et Jordan Veretout.

Mais ce duo au milieu de terrain a montré ses limites lors des dernières sorties de l’ OM, surtout lorsque le niveau était élevé. Ce fut notamment le cas lors de la défaite face aux Spurs en Ligue des Champions. Valentin Rongier et Jordan Veretout ne sont pas parvenus à rehausser leur niveau de jeu face à l’adversaire britannique. Deux joueurs au même profil, efficaces dans la récupération de balles, mais parfois incapables d’apporter de la création dans le jeu phocéen. Conscients de cette situation, les dirigeants de l’ OM ambitionnent d’apporter un renfort supplémentaire dans ce secteur de jeu clé. Pour cela, les Marseillais se tournent vers une ancienne piste. Comme l’indique RMC Sport, la direction marseillaise s’active en coulisse pour recruter le redoutable milieu de terrain de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi.

Ruslan Malinovskyi pisté, Gerson poussé vers la sortie

L’international ukrainien de 29 ans arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club italien. Il sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Une aubaine pour l’ OM qui s’active pour boucler sa signature au plus vite. Après une première tentative manquée cet hiver, les dirigeants marseillais comptent revenir à la charge pour finaliser cette fois-ci son transfert à moindre coût. Reste à savoir si ce retour de flamme sera concluant.

Son arrivée à l’ OM impliquera en tout cas un grand ménage dans le vestiaire phocéen. Il faudra se séparer au moins d’un milieu de terrain en vue de faire de la place au nouvel arrivant. Et à première vue, Gerson est le premier candidat au départ. La direction marseillaise serait ouverte à l’idée de céder le Brésilien en vue de toucher une importante somme sur son départ. Cette rentrée d’argent pourrait donc permettre de financer l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. L’ OM va s’agiter en coulisse cet hiver.