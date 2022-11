Barça Mercato : Un grand défenseur se rapproche du FC Barcelone !

Publié par Thomas G. le 03 novembre 2022 à 22:09

Conscient de la nécessité de renforcer l'effectif, les dirigeants du Barça soihaiteraient recruter un taulier du championnat anglais cet hiver.

Barça Mercato : Le FC Barcelone lance l’assaut pour un défenseur droit

La première partie de la saison du Barça a été marquée par l’élimination prématurée des Blaugranas en phase de poules de la Ligue des Champions. Malgré un recrutement de grande envergure cet été, le FC Barcelone a fini 3e du groupe C, plus communément appelé groupe de la mort.

Les Blaugranas terminent cette campagne avec 2 victoires, 1 match nul et 3 défaites. Les hommes de Xavi ont marqué 12 buts et ont pris 12 buts. L’attaque du Barça a répondu présent tandis que la défense s’est avéreé être le maillon faible de l’effectif de Xavi. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone souhaiterait recruter Diogo Dalot pour renforcer la ligne défensive. La presse espagnole indique que le transfert pourrait rapidement être bouclé, les Red Devils souhaiteraient recruter un nouvel arrière droit. Erik Ten Hag n’est pas satisfait des perofrmances de l’international portugais et le Barça pourrait profiter de cette aubaine. Dans cette optique, une arrivée de Diogo Dalot au FC Barcelone est tout à fait probable. Les Blaugranas ont la possibilité de réinvestir l’argent de la vente de Sergino Dest (18,5 millions d’euros) pour recruter Diogo Dalot à Manchester United.



Barça Mercato : Les grandes manœuvres ont déjà commencé pour le FC Barcelone

Les dirigeants du FC Barcelone ont déjà préparé leur stratégie pour 2023, après avoir terminé la phase de prolongations de contrats, le club doit se renforcer. Cette nouvelle vague de recrutements passe par la vente de certains éléments pour renflouer les caisses du club. Frenkie de Jong, Franck Kessié, Memphis Depay et Ansu Fati pourraient quitter le FC Barcelone lors des prochains mercatos.

Dans le même temps, les dirigeants du Barça souhaiteraient recruter un joueur par ligne pour renforcer la concurrence au sein de l’effectif de Xavi.