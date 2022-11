ASSE : Une grande absence annoncée contre le FC Metz

Publié par Thomas le 04 novembre 2022 à 14:07

À l'approche du choc contre le FC Metz en Ligue 2, l' ASSE a appris une bien mauvaise nouvelle qui devrait créer quelques maux de tête à Laurent Batlles.

ASSE : Annoncé apte, un cadre devrait louper le choc contre le FC Metz

Dernière ligne droite pour l’AS Saint-Etienne qui souhaite engranger un maximum de points d’ici la trêve internationale. Empêtrés dans une crise sportive à l’instar de la saison passée, les Verts affrontent ce lundi une tête bien connue de Ligue 1, le FC Metz. 12es du classement, les Grenats font figure de favori à Saint-Symphorien contre une formation stéphanoise qui peine depuis le début de saison à enchaîner des résultats convenables. Récemment éliminés de la Coupe de France (défaite aux tirs au but contre Rodez), les hommes de Laurent Batlles doivent rapidement renouer avec le championnat de Ligue 2 pour sortir au plus vite de la zone rouge.

Mais pour cette rencontre au sommet, l’ ASSE pourrait être privée de son roc Anthony Briançon, dont la blessure au psoas est toujours d’actualité. Touché contre Rodez le week-end dernier, le défenseur central français avait reçu l'aval médical du staff et était bien présent au centre d’entraînement pour s’entretenir avec les supporters mais n’a finalement pas pris part à la séance avec le reste du groupe. Si la recrue estivale espère s’entraîner ce vendredi ou samedi, sa présence pour la rencontre à Metz lundi prochain reste très compromise, comme l’indique le site EVECT. Pour le remplacer, Laurent Batlles pourrait être tenté d'utiliser Abdoulaye Bakayoko, qui a déjà pris part à 6 rencontres de Ligue 2 cette saison.

ASSE : Le FC Metz pourrait également composer sans son homme fort

De l’autre côté, le club mosellois retient son souffle. Le week-end dernier, le meilleur buteur messin, Georges Mikautadze, avait reçu un coup contre Raon-L'Etape en Coupe de France. Une blessure fâcheuse qui laissait présager un certain temps d’indisponibilité pour le Géorgien. L’attaquant de 22 ans, auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 12 journées de Ligue 2, n’était toujours pas présent à l’entraînement des Grenats hier après-midi et semble bien parti pour déclarer forfait contre l’AS Saint-Etienne. De bon augure donc pour la défense de l’ ASSE si cette nouvelle venait à être confirmée.