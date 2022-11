FC Metz-ASSE : Une terrible décision tombe pour Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 02 novembre 2022 à 13:18

Le déplacement des supporters de l’ ASSE à Metz est à des mesures restrictives, comme pressenti. Le nombre de fans des Verts est limité.

FC Metz-ASSE : Seulement 500 supporters de Saint-Etienne

L’ ASSE se préparait à déplacer un maximum de supporters en Moselle pour le match contre le FC Metz, lundi à 20h45. Le club ligérien a mis en vente un quota de contremarques depuis lundi. Pour les membres Fans et le grand public, ces contremarques sont au prix unique de 5 €. Mais l’élan de mobilisation de l'AS Saint-Etienne vient d’être freiné par les autorités mosellanes.

D’après les informations d’Evect, la Préfecture locale va prendre des mesures restrictives pour encadrer le déplacement des supporters stéphanois au stade Saint-Symphorien pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. Et l’une de ces mesures est la limitation du nombre du peuple vert dans le parcage visiteurs. Selon le site web regroupant une communauté de supporters de l’ ASSE, la préfecture de Moselle a décidé de fixer à 500 le nombre de supporters des Verts.

« Ce lundi, 500 Stéphanois seulement pourront accéder sous conditions au stade du Football Club de Metz pour encourager les Verts », a annoncé la source, tout en exprimant un gros regret. « La marée verte en Moselle ne pourra donc avoir lieu et une fois encore, les autorités françaises montrent leur incapacité à gérer des déplacements massifs de supporters en France. »

L'équipe de Laurent Batlles a besoin du soutien du peuple vert

En effet, le peuple vert préparait un déferlement à Saint-Symphorien où le parcage visiteurs peut accueillir près de 1 500 supporters adverses. L' ASSE a plus que jamais besoin du soutien de son public pour tenter d'enclencher une série positive, après sa victoire à Amiens. Éliminés prématurément de la Coupe de France, Laurent Batlles et son équipe se concentrent désormais en Ligue 2 où ils sont menacés de descente en National. Les Stéphnaois sont 18es avec le même nombre de points (11) que Nîmes Olympique (19e) et la lanterne rouge le Chamois Niortais, tous relégables.