OL Mercato : Un retour chez les Bleus, la réponse glaciale d’Aouar

Publié par Ange A. le 05 novembre 2022 à 10:07

Présent en conférence de presse en marge du déplacement de l’ OL à Marseille, Houssem Aouar n’a pas échappé aux questions sur son avenir.

OL Mercato : La sortie cinglante de Houssem Aouar sur sa future sélection

Le futur de Houssem Aouar est un mystère. Le contrat du milieu de terrain arrive à expiration à l’Olympique Lyonnais au terme de la saison. À quelques semaines du début de la Coupe du monde, le crack lyonnais n’a pas encore tranché sur sa sélection nationale. Auteur d’un simple match amical avec les Bleus en octobre 2020, le joueur de 24 ans peut toujours pencher pour l’Algérie. Interrogé sur son avenir en sélection, le milieu de l’ OL a lâché une réponse sans ambages.

Le Baby-Gone se dit concentré sur le choc qui attend Lyon ce dimanche au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille. « Je voulais surtout que l'on parle de Marseille et uniquement de Marseille », a souligné Aouar en conférence d’avant-match. Au sortir du succès contre Lille (1-0), Laurent Blanc n’avait déjà laissé rien fuiter concernant le futur de son poulain en équipe nationale.

Le flou total concernant l’avenir d’Aouar





Contrairement à certaines rumeurs annonçant Houssem Aouar chez les Fennecs, Foot Mercato révélait récemment que le sociétaire de l’Olympique Lyonnais n’avait pas encore fait son choix. Le média en ligne indiquait que « Houssem Aouar n’a, jusqu’à présent, entamé aucune démarche pour représenter la sélection nationale d’Algérie. »

Son avenir en sélection étant toujours dans le flou, celui en club n’est pas plus clair. Au vu de sa situation actuelle, dès janvier il sera libre de discuter librement avec le club de son choix. Il ne manque pas d’ailleurs de prétendants, surtout à l’étranger. L’AS Roma, Manchester United, le Bétis et le FC Séville sont présentés comme des prétendants du Lyonnais. Lequel est resté évasif concernant un possible départ de Lyon cet hiver. « Honnêtement, je veux surtout jouer les matchs. Je me souviens d’où j’étais il y a quelques matchs. Je veux tout faire pour l’équipe », a assuré le Baby-Gone.