OL Mercato : Houssem Aouar lâche un indice sur son futur

05 novembre 2022

La rumeur sur le départ de Houssem Aouar anime le pré-mercato de l' OL. Il est pourtant relancé par Laurent Blanc. Mais le joueur est clair sur son avenir.

OL Mercato : Plusieurs clubs se lancent aux trousses d'Houssem Aouar

Passé tout près d’un transfert de l’ OL lors du mercato estival, Houssem Aouar est toujours sur le départ. Son contrat prend fin le 30 juin et il a des touches avec des clubs qui ont tenté en vain de le recruter. Le Betis Séville, le Benfica Lisbonne, Newcastle United, l’Atlético Madrid ou encore Nottingham Forest sont toujours intéressés par les services du meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais. L’idée de le recruter librement en juin, sans payer d’indemnité de transfert, séduit ces prétendants.

Un nouveau club serait entré dans la course à Houssem Aouar. Selon les informations de Calciomercato, José Mourinho souhaite renforcer l'AS Roma en janvier et pense au joueur formé à l’ OL. La Louve serait prête à formuler une offre de 5 M€ à la direction du club rhodanien, pour racheter les six derniers mois de contrat de son N°8.

La réponse froide de Houssem Aouar sur son avenir

Interrogé sur son avenir à Lyon, le joueur de 24 ans est resté flou. Il indique qu’il est plutôt concentré sur son temps de jeu et les objectifs du club. « Un départ cet hiver ? Honnêtement, je veux surtout jouer les matchs. Je me souviens d'où j'étais il y a quelques matchs. Je veux tout faire pour l'équipe », a-t-il répondu en conférence de presse.

Relégué sur le banc de touche par Peter Bosz depuis le début de la saison, Houssem Aouar a retrouvé du temps de jeu sous les ordres de Laurent Blanc. Il était titulaire lors des trois derniers matchs des Gones (2 victoires, 1 défaites). Le nouvel entraîneur de l’ OL lui a confié les clés du jeu et il aimerait mériter la « confiance » du Cévenol, en étant performant. Un grand rendez-vous se profile justement pour l’international français (1 sélection), à savoir l’important Olympico entre l’OM et l' OL, dimanche à 20h45 au Vélodrome.

« J’aime jouer ce genre de match. On sait qu'il y a beaucoup d'attente. Je vais faire la maximum pour l'équipe. C'est un gros match notamment parce qu'on a pas de derby cette saison. A nous de ramener la victoire et rendre fiers nos supporters », a-t-il déclaré.