PSG : Le contingent de Galtier pour le voyage à Lorient dévoilé !

Publié par JEAN-LUC D le 05 novembre 2022 à 17:07

Dimanche à 13 heures, le PSG sera sur le terrain de Lorient, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Christophe Galtier.

Lorient-PSG : Le groupe de Galtier avec un grand absent en attaque

Christophe Galtier a convoqué un contingent de 21 joueurs pour le match de la quatorzième journée de Ligue 1 entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain, ce dimanche 6 novembre à 13h au Stade Yves Allainmat. Sorti sur blessure mardi passé à Turin contre la Juventus, lors de la sixième journée de Ligue des Champions, Fabian Ruiz ne rejouera pas avec ses coéquipiers avant la Coupe du Monde. Le milieu de terrain souffre d’une lésion à l’adducteur gauche, selon un point médical publié ce samedi par le club de la capitale.

Outre l’ancien joueur du SSC Naples, Keylor Navas, Presnel Kimpembe et Lionel Messi sont également forfaits pour le déplacement à Lorient. Par contre, l’entraîneur des Rouge et Bleu récupère Neymar et Danilo Pereira pour cette rencontre. De retour sur les terrains en toute fin de match contre la Juventus Turin, le milieu de terrain portugais est bien présent dans le groupe. Les jeunes Warren Zaïre-Émery, El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi feront aussi le voyage en Bretagne.

Le groupe du PSG face au FC Lorient

Gardiens : Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, Alexandre Letellier

Défenseurs : Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, El Chadaille Bitshiabu

Milieux : Marco Verratti, Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi

Attaquants : Kylian Mbappé, Neymar, Hugo Ekitike, Pablo Sarabia.