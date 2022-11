PSG : Le terrible aveu de Christophe Galtier après Lorient

Publié par Ange A. le 07 novembre 2022 à 01:05

Le PSG s’est imposé d’une courte tête sur la pelouse du FC Lorient ce dimanche. Christophe Galtier a fait un constat à l’approche du Mondial.

PSG : Grâce à Neymar, Paris assure le minimum à Lorient

Le Paris Saint-Germain maintient le RC Lens à distance. Victorieux d’Angers (1-2) samedi, le Racing est revenu à deux points du leader parisien. En déplacement sur la pelouse du FC Lorient ce dimanche, le PSG a repris ses cinq unités d’avance sur le club nordiste. Le club de la capitale l’a emporté (1-2) sur la pelouse des Merlus. Neymar a ouvert le score pour les siens dès la 9e minute de jeu avant d’offrir le but de la victoire à Danilo Pereira. Terem Moffi (53e) a permis aux locaux d’égaliser peu après le retour des vestiaires. Alors que la Coupe du monde débute dans deux semaines, Christophe Galtier s’est voulu rassurant sur l’état de Kylian Mbappé. L’attaquant parisien semble touché aux adducteurs et a cédé sa place à cinq minutes du terme de la rencontre.

Pas de risque en vue de la Coupe du monde pour Galtier

Après le coup de sifflet final, Christophe Galtier a donné des nouvelles de Kylian Mbappé. Pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour son poulain à quelques jours du coup d’envoi du Mondial au Qatar. Il salue d’ailleurs l’attitude son protégé qui a demandé à sortir que « de rester sur le terrain et d’être totalement absent. » Le coach du PSG a également noté un certain comportement chez ses joueurs à l’approche de la grand-messe au Qatar. L’entraîneur parisien révèle que les joueurs ne prennent plus autant de risque de peur de rater la Coupe du monde.

« Mais la Coupe du monde est automatiquement dans la tête des joueurs. Il y a toujours des informations qui peuvent les faire douter. Aujourd’hui, j’ai vu de la retenue. Un effort que l’on fait un peu moins, en ayant peur des duels. »