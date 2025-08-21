Mercato : L’OM en feu, Rabiot proche d’un retour inattendu !

Adrien Rabiot va quitter l’OM sur ce mercato. Sa prochaine destination risque même de surprendre. Le milieu de terrain français se rapproche d’un retour à la Juventus.

Mercato OM : Adrien Rabiot veut revenir à la Juventus

Son départ de l’Olympique de Marseille est scellé ! Et sa future destination commence aussi à se dégager. Tout comme Jonathan Rowe, Adrien Rabiot devrait rebondir en Italie d’ici la fin du mercato. Le milieu de terrain connait bien la Serie A pour avoir évolué à la Juventus durant cinq années à la Juventus.

Lire aussi : Mercato OM : Ça chauffe à Marseille pour Adrien Rabiot

À voir

Avant PSG -Angers, grande nouvelle pour Gianluigi Donnarumma

D’ailleurs, le journaliste Alfredo Pedullà apporte des révélations exclusives sur ce dossier. Il indique qu’Adrien Rabiot veut revenir chez les Bianconeri.. Son choix se porterait sur la Juve, en dépit des appels de Massimiliano Allegri pour l’attirer à Milan. La source explique que l’international français a même eu des discussions approfondies avec Giorgio Chiellini suite à l’officialisation de sa mise à l’écart à l’OM.

Lire aussi : OM : Rabiot visé par un complot, Benatia réplique avec force

🚨 Adrien Rabiot veut retourner à la Juventus et des discussions ont eu lieu avec Giorgio Chiellini !



Cependant, Matt O'Riley reste le favori de la Juve au milieu.



[🥇@AlfredoPedulla] pic.twitter.com/3MXPYsCLWb — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 21, 2025

L’objectif de ces échanges ? Faciliter son retour à Turin. Cette opération ne déplait pas aux dirigeants Turinois, même si leur priorité à ce poste se nomme Matt O’Riley de Brighton. Adrien Rabiot et la Juventus devraient poursuivre les négociations en vue d’un accord. Un chèque de 15 millions est attendu à l’OM pour son transfert.