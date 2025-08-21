Mercato : RC Lens tient son buteur, accord proche avec l’AJA

La direction du RC Lens a une priorité sur ce mercato : faire venir un nouvel avant-centre. Elle est même proche de recruter Lassine Sinayoko de l’Auxerre, au grand dam de l’OGC Nice.

Mercato : Le RC Lens devance l’OGC Nice pour Lassine Sinayoko.

La fin du mercato estival promet d’être très agitée au RC Lens. La venue de Mamadou Sangaré bouclée, les dirigeants lensois souhaitent à présent recruter un nouvel avant-centre. Le nom de Lucas Stassin de l’ASSE est même évoqué avec insistance. Mais la direction de RCL aurait finalement trouvé l’heureux élu du côté de l’AJ Auxerre.

Le RC Lens fonce désormais sur Lassine Sinayoko. Le profil de l’international malien aurait particulièrement séduit Pierre Sage. L’entraîneur français pousse pour sa signature. D’ailleurs, selon L’Équipe, les Sang et Or sont en passe de devancer l’OGC Nice sur ce dossier. Une réunion est même prévue ce jeudi après-midi entre le directeur sportif Jean-Louis Leca, et la direction auxerroise.

Le RC Lens entend mettre une offre comprise entre 8 à 10 millions d’euros sur la table des négociations. Cette proposition sera-t-elle suffisante pour arracher la signature de Lassine Sinayoko ? Si un accord venait à être conclu, ce serait un coup de maître pour les Sang et Or. Ce serait en revanche un nouvel échec pour l’OGC Nice. Les Aiglons ont déjà vu deux de leurs offres refusées par l’AJA.