Mercato : L’OGC Nice écœuré, Clauss a un accord secret !

L’OGC Nice risque de subir une grosse perte dans les dernières heures du mercato. Jonathan Clauss est sur le point de quitter le navire pour le Bayer Leverkusen.

Après sa défaire contre Toulouse (1-0), l’OGC Nice s’emploie à attirer de nouveaux renforts. Les pistes menant à Lassine Sinayoko et Hamari Traoré sont explorées en interne. L’objectif est de combler les nombreuses absences avant la fermeture du mercato. Mais à la surprise générale, Franck Haise pourrait voir l’un de ses titulaires s’en aller.

Jonathan Clauss étant proche de quitter l’OGC Nice. Son absence à l’entraînement ce jeudi, officiellement pour une douleur à la cheville, alimente les rumeurs sur son probable départ. Le latéral droit français réalisé une saison remarquable l’an passé avec 3 buts et 10 passes décisives. Ses performances ont rapidement alerté le marché des transferts.

Un coup dur pour Franck Haise

RMC Sport assure en effet que le Bayer Leverkusen a rapidement entamé des discussions avec le joueur de 32 ans. Ces échanges s’avèrent concluants, puisque l’ancien cadre de l’OM est très réceptif au projet allemand. Jonathan Clauss aurait même donné son aval pour rejoindre le vice-champion d’Allemagne.

Le Bayer Leverkusen devra désormais s’entendre avec l’OGC Nice en vue de finaliser cette affaire. Et même s’il reste plusieurs obstacles à franchir, la perte de Jonathan Clauss serait un coup dur pour les Aiglons. Il laisserait un vide au sein de la défense de Franck Haise. Le dénouement de ce dossier sera sans doute décisif pour la fin du mercato de l’OGCN.