Avant PSG -Angers, grande nouvelle pour Gianluigi Donnarumma

À la veille de la réception d’Angers SCO pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, Gianluigi Donnarumma est concernée par une grande nouvelle au sein de l’effectif du PSG. Explications.

Gianluigi Donnarumma présent à l’entraînement avec le PSG

Les joueurs du Paris Saint-Germain étaient quasiment au complet ce jeudi à l’entraînement, au Campus de Poissy, à la veille de la réception d’Angers SCO, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre au Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma était lui aussi au Campus PSG.

À dix jours de la fin du mercato estival et fortement pressenti à Manchester City, le gardien de but de 26 ans, absent du groupe de Luis Enrique depuis le début de la reprise, devrait toutefois « s’éclipser au moment des oppositions pour laisser place aux trois gardiens présents dans le groupe parisien pour la compétition », à en croire L’Équipe.

Le journaliste Loïc Tanzi ajoute même que le club de la capitale va profiter du match contre les Angevins pour présenter ses cinq trophées glanés. Poussé vers la sortie après le recrutement de Lucas Chevalier, Donnarumma s’est entraîné avec ses coéquipiers. Reste maintenant à voir si le PSG lui permettra de fouler la pelouse du Parc des Princes pour recevoir un ultime hommage des supporters avant de tirer sa révérence.

Outre l’ancien portier de l’AC Milan, Presnel Kimpembe, victime d’un « petit virus » et absent à Nantes, était lui aussi à l’entraînement collectif du jour. Le seul absent du jour était Senny Mayulu. Forfait contre Tottenham en Supercoupe d’Europe et face au FC Nantes lors de la première journée de Ligue 1, le jeune attaquant touché aux adducteurs « poursuit son travail de reprise », comme l’indique le Paris Saint-Germain dans son point médical d’avant-match.