ASSE Mercato : Un départ important se confirme à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 07 novembre 2022 à 11:37

L’ ASSE tient désormais la réponse de Jean-Philippe Krasso au sujet de la proposition de prolongation de son contrat, expirant en juin 2023.

L' ASSE tente de prolonger le contrat de Krasso

Auteur d’une bonne fin de saison avec l’AC Ajaccio en Ligue 2 en 2021-2022, Jean-Philippe Krasso poursuit sur sa lancée avec l’ ASSE, qu’il a retrouvé à la fin de son prêt en Corse. Actuel meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne et de la Ligue 2 (avec 8 buts et 3 passes décisives en 11 matchs disputés), l’avant-centre des Verts a attiré l’attention sur lui. Son profil intéresse des clubs de Ligue 1 et des équipes à l’étranger.

Le Dynamo Kiev avait formulé une offre estimée à 2 M€, plus 15% à la revente pour s'attacher les services du N°17 de l' ASSE cet été, mais elle a été repoussée. Le mercato était déjà fermé en Ligue 1 et l’ ASSE ne pouvait plus trouver un nouvel attaquant libre, dont le profil plaît à Laurent Batlles. Pour ne pas perdre son buteur, qui peut signer avec le club de son choix en janvier 2023, le club ligérien tente de prolonger son contrat prenant fin en juin 2023.

Le buteur de l'AS Saint-Etienne repousse la proposition du club

Cependant, Jean-Philippe Krasso et son clan auraient repoussé une première offre de la direction stéphanoise, mi-octobre, d’après les informations du Progrès. Cela, pour des raisons financières, mais aussi à cause de la situation sportive de l’ ASSE en Ligue 2, selon le quotidien régional. Les discussions sont donc au point mort en ce moment. L’international ivoirien (2 sélections) a confirmé la tendance dans ses propos confiés à la source : « Je sais que l' ASSE a émis le souhait de me prolonger, mais moi, je me focalise sur le terrain. Tout le monde a envie de joueur au plus haut niveau possible. Je suis ambitieux, on verra où cela me mène. Pour le moment, je suis focus à 100% sur Saint-Étienne. »