Stade Rennais : Deux tauliers de Bruno Genesio récompensés

Publié par Enzo Vidy le 09 novembre 2022 à 13:39

Auteur d'un excellent début de saison avec le Stade Rennais, deux tauliers du SRFC sont nominés pour le titre de joueur du mois d'octobre.

Ils sont les grands artisans du bon début de saison du SRFC. Martin Terrier et Amine Gouiri font partie des trois nominés pour le trophée UNFP qui récompense le meilleur joueur de Ligue 1 du mois d'octobre. Le troisième nominé pour cette distinction est l'attaquant argentin du PSG, Lionel Messi. En ce qui concerne les deux joueurs de Bruno Genesio, ils ont réalisé un mois d'octobre exceptionnel. Martin Terrier a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives, l'ancien niçois Amine Gouiri s'est quant à lui offert cinq buts et une passe décisive.

Leur nomination est donc plus que logique, et Martin Terrier semble être le grand favori pour obtenir ce trophée. Malheureusement, le mois de novembre a très mal commencé pour l'attaquant du SRFC avec une blessure contractée jeudi dernier face à Larnaca lors du dernier match de poule de l'Europa Ligue, ce qui l'a condamné à déclarer forfait pour le déplacement à Lille dimanche dernier (1-1).

Stade Rennais : Confirmé cette bonne première partie de saison face à Toulouse

Samedi soir, le Roazhon Park va vivre sa dernière soirée de football avant la Coupe du Monde. Le Stade Rennais reçoit le Toulouse FC pour le dernier match avant la trêve, l'occasion rêvée pour les hommes de Bruno Genesio de finir en beauté avant la coupure liée à la Coupe du Monde au Qatar. Pour cette rencontre, impossible de savoir pour l'instant si Martin Terrier sera disponible. Le coach rennais devrait donner des indications supplémentaires sur l'état de forme de son joueur demain en conférence de presse.

Une chose est sûre, les Rouge et Noir n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent passer la trêve sur le podium de la Ligue 1, et face au Téfécé de Philippe Montanier, qui connaît bien le Stade Rennais, ce sera loin d'être simple pour les joueurs de Bruno Genesio.