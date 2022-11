OM : Jordan Veretout au cœur d’une polémique avant le Mondial

Publié par Timothée Jean le 10 novembre 2022 à 10:09

Le milieu de terrain de l’ OM, Jordan Veretout, fera bien partie du voyage au Qatar. Mais sa sélection en Equipe de France fait débat.

Arrivé durant cet été à l’ OM en provenance de l’AS Rome, Jordan Veretout a gagné son pari. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a été sélectionné par Didier Deschamps et participera à la prochaine Coupe du Monde. Il fait partie des 25 joueurs sélectionnés pour le voyage au Qatar.

OM : Jordan Veretout, une sélection qui fait débat

À l’instar de son coéquipier Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout a gagné sa place en Equipe de France grâce à ses prestations et son comportement. Pourtant, sa convocation chez les Bleus suscite de vives discussions, notamment en raison de son manque d’expérience en sélection nationale et son début de saison mitigé sous les couleurs marseillaises. « C’est normal, Veretout a changé d’agent il y a très peu de temps pour aller dans l’écurie de Vadim Vasilyev dont l’employé est Bachir Néhar (intendant décrié des Bleus). Il n’y a aucun sous-entendu. Moi, je donne juste une information », a même ironisé Daniel Riolo sur RMC Sport, laissant entendre que la sélection du milieu de terrain de l' OM n’était pas appropriée. Sauf que ce point de vue ne tient pas vraiment la route.

Bien qu'il soit novice, avec cinq sélections au compteur, Jordan Veretout a tout tenté pour vaincre les réticences de Didier Deschamps. Il a réussi. Comptabilisant trois passes décisives en 20 rencontres, toutes compétitions confondues, l’ancien nantais est un pion incontournable de l’entrejeu de l'Olympique de Marseille. Une montée en puissance qui a convaincu le sélectionneur des Bleus. « À Marseille, il a retrouvé un très bon niveau », a-t-il assuré.

Suite au forfait des deux tauliers N'Golo Kanté et Paul Pogba (blessés), Didier Deschamps a donc fait ses choix pour composer son milieu de terrain. La paire Tchouaméni-Rabiot est bien présente. Youssouf Fofana a aussi validé sa place. Trois places restaient en suspens. L'une est revenue à Eduardo Camavinga et l'autre à Mattéo Guendouzi. La dernière place ainsi est revenue à Jordan Veretout, qui possède un profil singulier et complémentaire aux autres milieux de terrain convoqués. Pour sa première participation à une Coupe du Monde, l’ancien joueur de l'AS Roma part remplaçant. Il est prêt à assumer ce rôle et à aider son équipe.