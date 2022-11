ASSE : Les consignes fermes de Batlles contre Rodez

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2022 à 17:12

L’ ASSE retrouve Rodez en Ligue 2, samedi. Pour éviter une autre défaite après celle en coupe de France, Batlles a donné des consignes fermes à ses joueurs.

Opposée à Rodez AF en championnat, samedi (15h), l’ ASSE a l'occasion de rectifier le tir après son élimination en Coupe de France par le club ruthénois. Les Stéphanois avaient été battus aux tirs au but (0-0, 3 t.a.b à 4). Trois semaines après leur dernière confrontation, l’AS Saint-Étienne et Rodez Aveyron Football se retrouvent au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 15e journée de Ligue 2 dans un duel de mal classés. L’ ASSE est 19e avec un point en moins que le RAF, qui est 18e.

L’objectif des Stéphanois est donc de gagner sur leur terrain pour doubler les Ruthénois. Laurent Batlles l’a clairement indiqué en conférence de presse d’avant match. « Justement, le match contre Rodez peut nous permettre de passer devant eux, c’est une rencontre très importante. » Sauf que l’ ASSE n’est pas dans une bonne dynamique avant ce match. En plus de la défaite en Coupe de France, elle s’est inclinée, samedi dernier, devant le FC Metz en Moselle (3-2). L’entraineur des Verts avait constaté que certains de ses joueurs n’étaient « pas au niveau ».

ASSE : Batlles veut une équipe forte offensivement et meilleure défensivement

Avant ce deuxième rendez-vous entre l' ASSE et Rodez, il a passé des consignes strictes, afin de ne pas répéter les erreurs commises lors des deux dernières défaites. « On aimerait être aussi forts offensivement et bien meilleurs défensivement. Les joueurs savent qu’ils doivent faire plus. Aujourd’hui, les chiffres montrent qu'on est une équipe qui aime avoir le ballon. Mais pour cela, il faut le récupérer et on essaye de trouver des solutions individuelles comme collectives […]. À Metz, on a demandé d'être devant le but, on a tiré, on a marqué deux fois, mais on commet des erreurs derrière […]. On doit faire preuve d'amélioration », a-t-il recommandé.

Laurent Batlles a également protégé ses joueurs. Selon lui, « ils ne trichent pas et personne n’est content de la situation actuelle. » Rappelons que l'ASSE a la pire défense de Ligue 2 avec 26 buts encaissés en 14 matchs.