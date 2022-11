OM : Une décision officielle tombe pour Bamba Dieng avant le Mondial

Publié par Timothée Jean le 11 novembre 2022 à 13:35

En difficulté à l’ OM, Bamba Dieng vient de recevoir une bonne nouvelle. L’attaquant sénégalais a été convoqué pour la prochaine Coupe du Monde.

Il y a un an encore, Bamba Dieng jouait un rôle majeur à l’ OM. Très utilisé par Jorge Sampaoli, l’attaquant sénégalais a affiché un excellent niveau de jeu la saison dernière sous le maillot phocéen. Mais sa situation a radicalement changé suite à l'arrivée d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Le joueur de 22 ans a été relégué sur le banc de touche, au point d’être écarté du groupe marseillais. Il était même à deux doigts de quitter l’ OM cet été.

OM : Bamba Dieng et Pape Gueye dans la liste du Sénégal

Proche de rejoindre l’OGC Nice dans les derniers instants du dernier mercato estival, Bamba Dieng est finalement resté à Marseille à la suite d’un scénario rocambolesque. Il a été recalé à la visite médicale en raison d’une anomalie détectée à son genou. Il est donc rentré à l' OM sans autant entrer dans les plans d'Igor Tudor. La preuve, le jeune crack sénégalais a disputé quatre petites rencontres en Ligue 1 cette saison pour une seule titularisation. Cependant, ce faible temps de jeu n’aura pas d’incidence sur sa participation à la Coupe du Monde. Puisque Bamba Dieng a bel et bien été retenu par le sélectionneur Aliou Cissé pour le voyage au Qatar. Lui et son coéquipier Pape Gueye font partie de la liste des joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs du Sénégal.

Par ailleurs, la grosse surprise est bien entendue la présence de Sadio Mané. Sorti sur blessure lors de la large victoire du Bayern Munich contre le Werder Brême (6-1) après un coup reçu en dessous du genou, l'attaquant de 30 ans a reçu le feu vert médical pour participer à cette grande fête du football mondial. Sa sélection pour le Mondial au Qatar est donc une excellente nouvelle pour le peuple sénégalais, qui retenait jusqu’ici son souffle pour sa star. L’ancien attaquant de Liverpool, vainqueur de la CAN en janvier avec sa sélection et deuxième du dernier Ballon d’Or, sera bel et bien du voyage.