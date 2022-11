Barça Mercato : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Depay

Publié par Jules le 15 novembre 2022 à 21:15

Le cas de Memphis Depay fait beaucoup de bruit ces dernières semaines au Barça, et une nouvelle information pourrait relancer cette saga.

Arrivé durant l'été 2021, libre de tout contrat, en provenance de l'OL, Memphis Depay a connu un début d'aventure très correct avant de, petit à petit, devenir un joueur secondaire au Barça. Avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang l'hiver dernier, ou celle de Robert Lewandowski cet été, l'international néerlandais, voulu à l'époque par Ronald Koeman, ne semble pas rentrer dans les plans de Xavi, qui ne compte plus sur l'ancien joueur de Manchester United.

Ces derniers jours, les rumeurs se succèdent sur l'avenir de Memphis Depay, alors que l'OL et l'OGC Nice souhaiteraient faire revenir l'attaquant en Ligue 1. Du côté du Barça, on souhaite se débarrasser du joueur qui ne devrait d'ailleurs pas recevoir d'offre de prolongation, alors que son contrat avec les Blaugranas court jusqu'en juin prochain. Son départ pourrait même avoir lieu plus tôt que prévu du côté du FC Barcelone.

Barça Mercato : Le FC Barcelone pourrait libérer Memphis Depay dès janvier

Alors que de nombreux clubs seraient disposés à récupérer Memphis Depay, le Barça ne souhaiterait pas payer son salaire jusqu'en juin et songerait à le libérer dès cet hiver. En effet, le journaliste Ekrem Konur affirme que l'attaquant néerlandais pourrait partir libre en janvier en cas d'accord avec le FC Barcelone. Cela permettrait aux Blaugranas de s'économiser un très gros salaire, et à Memphis Depay de se relancer au plus vite dans un autre club.

Une aubaine pour les équipes qui songent à Memphis Depay. Cette information révélée aujourd'hui permet alors d'imaginer un retour de l'attaquant en Ligue 1 dès cet hiver, puisque l'OGC Nice et l'OL sont intéressés. Reste à voir si le joueur sera d'accord pour rompre son contrat, lui qui touche un important salaire avec le Barça.