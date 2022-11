Barça Mercato : Après l'OL, un autre club français lorgne Depay

Publié par Dylan le 12 novembre 2022 à 15:45

En instance de départ cet hiver, l'attaquant du Barça Memphis Depay pourrait revenir en France mais pas forcément du côté de l'OL.

Il fait tourner la tête de l'Europe. L'attaquant néerlandais du Barça, Memphis Depay, réfléchirait sérieusement à un départ après un début de saison mitigé. Tout d'abord, il n'a joué que deux petites rencontres sous la houlette de Xavi, l'entraîneur catalan. Un bilan extrêmement maigre pour un joueur qui se voulait titulaire à la pointe de l'attaque. Mais l'arrivée d'un certain Robert Lewandowski a tout changé, et c'est désormais le Polonais qui régale les Blaugranas avec 13 buts et 4 passes décisives en seulement 14 matchs joués en Liga. Des statistiques qui ont largement contribué à placer le Barça en tête de gondole de l'élite espagnole, et qui prouvent que l'ancien du Bayern Munich est toujours en forme malgré le changement de championnat.

Déjà ciblé un peu partout en Europe, Memphis Depay ne manque pas de prétendants. Il y a quelques jours, c'est l'Olympique Lyonnais qui se serait penché sur son cas en vue d'un éventuel retour. Pour rappel, l'habituel membre des Oranje (81 sélections, 46 buts) a porté les couleurs du club rhodanien à 177 reprises entre 2016 et 2021.

Memphis Depay, du Barça à l'OGC Nice ?

S'il a apprécié son expérience à Lyon, Memphis Depay pourrait être attiré par un autre club français : l'OGC Nice. Le club présidé par Jean-Pierre Rivère serait également venu aux nouvelles selon Le Quotidien du Sport, qui ajoute que le propriétaire du club Jim Ratcliffe aurait déjà entamé des discussions avec l'attaquant de 28 ans. Ratcliffe aurait même promis au joueur une grosse prime à la signature en cas d'arrivée chez les Aiglons selon la même source.

Toujours est-il que le cas Depay divise au sein du clan catalan. Partira, partira pas? Personne ne peut réelement le savoir pour le moment. Si précieux la saison dernière au Barça (40 matchs joués pour 14 buts et 2 passes décisives), l'ancien lyonnais ne semble plus entrer dans les plans de Xavi. Manchester United et le FC Séville seraient également intéressés par ses services.