PSG Mercato : Une star de Premier League donne de l’espoir à Campos

16 novembre 2022

Libre en juin, Ilkay Gundogan n’a pas encore prolongé et le PSG voudrait le récupérer l’été prochain. Le milieu de Manchester City a évoqué son avenir.

Débarqué en juillet 2016 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 27 millions d’euros, Ilkay Gundogan dispute sa dernière année de contrat sous les couleurs de Manchester City. En quête de solutions de qualités afin de permettre à Christophe Galtier de disposer de plusieurs options possibles, le Paris Saint-Germain serait emballé à l’idée d’avoir un footballeur de la trempe de l’international allemand de 32 ans dans ses rangs.

Des émissaires du club de la capitale se seraient même déjà rapprochés de l’entourage du milieu de terrain des Citizens pour évoquer une éventuelle arrivée en Ligue 1, à en croire les informations du média espagnol Relevo. Un dossier qui ne s’annonce pas pour autant de tout repos puisque plusieurs autres grands clubs européens aimeraient également profiter de la situation contractuelle de Gundogan pour tenter de l’attirer l’été prochain, notamment Liverpool pour retrouver son ancien coach Jürgen Klopp, qu’il a connu à Dortmund. Mais cette possibilité ne semble pas être dans les plans du protégé de Pep Guardiola.

PSG Mercato : Ilkay Gundogan recale Liverpool pour Paris ?

Dans une interview accordée au quotidien allemand Kicker, Ilkay Gundogan a ouvertement exclut la piste Liverpool pour la suite de sa carrière. Promu capitaine de Manchester City, le natif de Gelsenkirchen ne compte pas trahir les Skyblues en rejoignant les rangs d’un rival.

« Je pense que je peux exclure que cela se produise. Tout le monde sait à quel point j'aime et j'apprécie Klopp. Mais cela fait maintenant plusieurs années que je suis à City. Et maintenant, en tant que capitaine de City, aller chez le rival de Liverpool ? Non, je ne peux pas l'imaginer », a expliqué Gundogan. Le Paris Saint-Germain a donc toutes ses chances dans ce dossier.

Affaire à suivre…