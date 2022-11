Barça Mercato : Une pépite espagnole réagit à l'intérêt du FC Barcelone

Publié par Thomas G. le 17 novembre 2022 à 01:37

Suivi par les plus grands clubs européens, une pépite espagnole s'est exprimée sur un éventuel transfert au Barça cet hiver.

L’une des priorités du FC Barcelone est de renforcer sa ligne défensive lors du mercato hivernal. Gerard Piqué est parti et le Barça a été affaibli par les nombreuses blessures en défense en première partie de saison. La recrue estivale, Hector Bellerin, s’est illustré en enchaînant les contre-performances et la direction serait déjà à la recherche de son remplaçant. Dans cette optique, le Barça souhaiterait recruter un nouvel arrière droit lors du mercato hivernal. Le FC Barcelone a pour objectif d'enrôler un jeune défenseur prometteur avec une grosse marge de progression. Diogo Dalot, Arnau Martinez, Malo Gusto, Benjamin Pavard et Pedro Porro sont actuellement dans le viseur du Barça.

L’international espoir espagnol du Sporting est pisté par le FC Barcelone depuis plusieurs mois. Les Blaugranas étaient à la lutte avec leurs homologues portugais l’été dernier. Pedro Porro est capable de jouer sur les deux côtés de la défense et sa qualité technique et sa vitesse lui permettent d’avoir un fort apport offensif. L’été dernier, le défenseur de 23 ans s’est engagé au Portugal en provenance de Manchester City pour 20 millions d’euros. Le Sporting pourrait réclamer une somme entre 35 et 40 millions d’euros pour le laisser partir. Pedro Porro n’ a pas été retenu par Luis Enrique pour disputer la Coupe du Monde avec la Roja. Le défenseur espagnol pourrait être ouvert à l’idée d’un départ au Barça pour se rapprocher de la sélection.

Barça Mercato : Pedro Porro évoque l'intérêt du FC Barcelone

Pedro Porro est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat portugais et l’Atlético Madrid est également intéressé par son profil. Le FC Barcelone pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines pour éviter une désillusion. Interrogé par la presse esapgnole concernant un éventuel transfert au Barça, Pedro Porro a déclaré : « Je suis concentré sur le fait de passer quelques jours avec ma famille et de ne pas en parler. Pour moi, ce n'est pas mon affaire, je continue à travailler et c'est le principal. »