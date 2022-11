OL Mercato : Le Barça veut un joyau de Lyon dès janvier !

Publié par Thomas le 09 novembre 2022 à 17:39

Le mercato hivernal approche et devrait réserver quelques surprises à l' OL. Le Barça pourrait notamment formuler une offre pour un talent de Lyon.

Dernière ligne droite pour l’Olympique Lyonnais avant une trêve internationale qui devrait faire le plus grand bien à Laurent Blanc et les siens. Battu par l’Olympique de Marseille dimanche dernier, le club rhodanien laisse toujours entrevoir plusieurs carences dans son jeu et devrait connaître un véritable renouveau sur le marché des transferts. Mais si les Gones comptent recruter en janvier, ils pourraient également perdre certaines de leurs pièces maîtresses de l’effectif. Malgré un début de saison décevant, l’ OL attire toujours certains cadors, désireux de renforcer leurs effectifs avec des talents issus de l’académie. Si Maxence Caqueret était, la saison passée, au centre de nombreuses rumeurs de transferts, depuis la reprise, c'est Malo Gusto qui est associé à plusieurs écuries européennes.

En fin de contrat en juin 2024 à l’Olympique Lyonnais, le latéral droit attire du beau monde et est notamment devenu une priorité pour le FC Barcelone. Le club entraîné par Xavi se cherche impérativement un latéral droit pour 2023 et aurait dressé une shortlist de 4 profils idéals. Si Malo Gusto est en tête de liste du Barça, d’autres jeunes défenseurs comme Diogo Dalot (Manchester United, 23 ans), Arnau Martinez (Girona, 19 ans) ou encore Juan Foyth (Villarreal, 24 ans) sont également cités.

OL Mercato : Malo Gusto se concentre sur le dernier match avant le Mondial

En attendant le mercato hivernal, Malo Gusto est passé devant les journalistes en conférence de presse ce mercredi. En vue du choc contre l’OGC Nice ce vendredi, le jeune défenseur droit est revenu sur le douloureux revers contre l’ OM, indiquant que cette contreperformance n’avait en aucun cas perturbé le mental du groupe. "La défaite à Marseille ne nous a pas remis dans le doute. Nous étions déçus. On avait à cœur de faire un résultat là-bas. On doit continuer à bosser et s'améliorer. On doit bien aborder le match face à Nice."

Contre des Aiglons en pleine confiance après 3 victoires en 4 rencontres (Partizan, Lorient, Brest) l’ OL devra logiquement élever son niveau de jeu pour ne pas se saborder juste avant la Coupe du Monde. "On doit prendre conscience qu'on a les qualités. On doit travailler dur chaque jour. Il faut être précis dans le travail, cibler les axes de progression. On doit bien finir cette première partie de championnat pour revenir ensuite en forme", a déclaré Malo Gusto.