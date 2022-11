ASSE Mercato : Un attaquant fait un appel du pied à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 16 novembre 2022 à 15:07

Un attaquant libre de tout engagement fait un appel du pied à l’ ASSE, en quête de renforts, après sa première moitié de saison catastrophique.

L’ ASSE cherche des joueurs pour se renforcer lors du prochain mercato. Laurent Batlles serait prêt à remplacer la moitié de son équipe, décevante pendant les 15 premières journées du championnat. L’AS Saint-Etienne s'oriente surtout vers des joueurs libres ou moins coûteux. Un attaquant sans engagement et en quête d’un nouveau projet semble intéressé par le club ligérien. Il s’agit de Yannick Sagbo que les Verts connaissent bien. Sous le maillot d’Evian Thonon Gaillard, il avait inscrit deux buts face à l' ASSE lors de la saison 2011-2012.

L’avant-centre de 34 ans a d’ailleurs rappelé, dans une interview accordée au Dauphiné Libéré, l’intérêt que lui a porté l’ ASSE par le passé. « En 2005, je sortais d’Angleterre et j’avais envie de rentrer en France. J’avais un bon salaire là-bas, mais pas fou non plus. L’AS Saint-Étienne était intéressé, mais on n’a pas trouvé d’accord. »

ASSE Mercato : Yannick Sagbo recherche un club en France

Libre, l'international ivoirien (2 sélections) est intéressé par un club du championnat de France, Ligue 1 ou Ligue 2. « Je suis rentré en France début novembre, à la recherche d’un projet […] », a-t-il déclaré. Sauf que rien n’indique que son profil et ses services intéressent encore l’ ASSE, 17 ans après le premier contact soldé par un échec. En tout cas, la direction stéphanoise ne va pas reproduire les erreurs commises avec Anthony Modeste (février à mai 2021) et Enzo Crivelli (janvier à mai 2022). Ces deux avant-centres recrutés lors du mercato hivernal ont été des flops à Saint-Etienne.

Outre l'AS Monaco (2008-2010) et Evian (2010-2013), Yannick Sagbo a joué en Angleterre à Hull City et Wolverhampton (entre 2013 et 2015), avant de s’exiler au Qatar où il a passé 7 saisons consécutives (2015-2022).