ASSE : Un mercato modeste à Saint-Etienne, l'origine dévoilée !

Publié par ALEXIS le 17 novembre 2022 à 15:38

L’ ASSE a réalisé un recrutement modeste cet été. Lors du procès des supporters, l’avocat du club a expliqué comment ces derniers plombent le mercato.

Reléguée en Ligue 2 en fin de saison dernière, l’ ASSE s’est quasiment vidée. Plus de dix joueurs ont quitté le club stéphanois pour diverses raisons. La plupart étaient en fin de contrat et certains ont été libérés ou transférés par l’AS Saint-Etienne. Loïc Perrin a donc reconstitué une nouvelle équipe, en recrutant au moins 11 nouveaux joueurs avec l’implication du nouvel entraîneur Laurent Batlles.

Ainsi, Jimmy Giraudon, Mathieu Cafaro, Anthony Briançon, Matthieu Dreyer, Benjamin Bouchouari, Dylan Chambost, Lenny Pintor, Victor Lobry, Thomas Monconduit, Ibrahima Wadji, Léo Petrot et Anas Namri ont rejoint l' ASSE lors du mercato estival. Une équipe entière de renforts, mais qui ne donne pas du tout satisfaction. L’AS Saint-Etienne est la lanterne rouge de Ligue 2 et la pire défense du championnat avec 28 buts concédés en 15 journées. Devant la menace de descente aux enfers en National, la direction a anticipé le mercato hivernal. Elle prospecte en ce moment pour renforcer l’équipe de Laurent Batlles en janvier, mais sans grands moyens financiers.

ASSE Mercato : Une perte de 3,5 M€, qui aurait servi à recruter

Parlant de moyens pour recruter, l’avocat des Verts a fait des révélations sur les pertes financières subies par l’ ASSE, ces dernières saisons, du fait du comportement de ses supporters ultras. « Sur la seule saison 2021-2022, il y a eu 338.000 € d'amendes prononcées par la commission de discipline de la Ligue et il y a eu six matchs à huis clos complet. Un match à huis clos complet, c'est une perte sèche comprise entre 450.000 € et 550.000 € pour le club. On est à plus de 3,5 M€ de préjudices économiques directs, liés aux incidents des supporters dans le stade », a fait savoir Me Olivier Martin, lors du procès de 11 supporters de l’ ASSE, mercredi. « On aurait pu utiliser cet argent pour autre chose, notamment renforcer l'équipe. C'est beaucoup d'argent […]. Si les ultras font mal au club ? Au porte-monnaie, c'est sûr ! », a-t-il regretté.