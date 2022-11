OL Mercato : Lyon ne baisse pas les bras pour Houssem Aouar

Publié par Jules le 17 novembre 2022 à 18:38

Tandis qu'Houssem Aouar sera libre à la fin de la saison, l'OL ne perd pas espoir dans ce dossier et cherche toujours à prolonger son milieu de terrain.

C'est l'un des dossiers qui va occuper le début d'année à l'OL. Alors qu'il avait été mis au placard par Peter Bosz, Houssem Aouar revient en force à l'Olympique Lyonnais depuis l'arrivée de Laurent Blanc dans le Rhône. Ce retour du milieu de terrain formé au club se traduit également par un intérêt de plusieurs clubs européens, notamment l'AC Milan, qui serait très intéressé par la venue de l'international français l'été prochain.

Malgré l'intérêt d'autres formations européennes, rien n'est encore joué pour l'avenir d'Houssem Aouar pour le moment. Grâce à ses récentes performances, l'Olympique Lyonnais réfléchirait à l'idée de renouveler le contrat de son milieu de terrain, même si la concurrence risque d'être rude pour l'OL dans ce dossier. Il faudra se montrer convaincant afin de conserver l'espoir de voir Aouar porter le maillot des Gones la saison prochaine.

OL Mercato : Une prolongation ou une vente pour Houssem Aouar ?

À en croire les informations de RMC Sport, l'OL voudrait absolument prolonger Houssem Aouar au plus vite. Une information qui remet totalement en cause l'avenir du milieu de terrain qui était annoncé sur le départ depuis l'été dernier. En cas d'échec, l'Olympique Lyonnais ne souhaiterait pas voir le joueur quitter le club librement en juin prochain et serait prêt à prendre une grande décision prochainement.

Ainsi, une vente d'Houssem Aouar n'est clairement pas à exclure cet hiver. En cas d'échec dans les négociations, l'OL voudrait récupérer quelques millions d'euros en cédant le milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal, afin de ne pas perdre gratuitement un joueur assez bankable sur le marché des transferts. À voir si un club sera prêt à payer un joueur qui sera libre dans quelques mois seulement. Tandis que Lyon pourrait perdre Malo Gusto, il pourrait y avoir une fuite des Baby Gones dans les prochains mois.