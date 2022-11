RC Lens Mercato : Un attaquant du RCL dans le viseur de l'OGC Nice

Publié par Ange A. le 18 novembre 2022 à 10:06

Dauphin du PSG à la trêve, le RC Lens pourrait vivre un mercato d’hiver agité. Un buteur du RCL serait notamment visé par l'OGC Nice.

Le Racing Club de Lens est bien parti pour réaliser une saison sensationnelle. Le RC Lens est dauphin du PSG à la trêve et peut croire en un retour en Coupe d’Europe au terme de la saison. Seulement, une menace rôde autour des Sang et Or. Au vu de la saison du club nordiste, bon nombre de poulains de Franck Haise suscitent l’intérêt d’autres clubs. Outre le très convoité capitaine lensois Seko Fofana, d’autres éléments sont également pistés. Auteur de 6 buts et autant de passes décisives cette saison, Florian Sotoca pourrait faire l’objet d’offres lors de la prochaine fenêtre des transferts. Aux dernières nouvelles, Florent Ghisolfi n’aurait pas renoncé à l’idée de l’embarquer avec lui dans sa nouvelle aventure à l’OGC Nice.

RC Lens Mercato : La menace de l'OGC Nice se profile pour Florian Sotoca

Le nouveau directeur du football de l’OGC Nice et ancien recruteur du RC Lens souhaite signer Florian Sotoca comme le révèle L’Équipe du Soir. Selon les informations de But Football, l’ancien responsable du RCL a des raisons de croire en cette signature contrairement à celles de Kevin Danso et Salis Abdul Samed. Également convoités par Nice, leurs contrats courent respectivement encore jusqu’en 2026 et 2027.

Contrairement à ses deux coéquipiers, Florian Sotoca ne disposera plus que d’une seule année de contrat chez les Sang et Or au terme de la saison. Raison pour laquelle Florent Ghisolfi espère le convaincre de poser ses valises en Côte-d’Azur. Il est déjà parvenu à persuader Laurent Bessière et Ghislain Dubois, deux anciens collaborateurs au RCL. Reste maintenant à savoir s’il parviendra à boucler la signature de Sotoca dont la valeur marchande est estimée à 4 millions d’euros.