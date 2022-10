RC Lens Mercato : Florian Sotoca bientôt à l'OGC Nice ?

Publié par Thomas le 21 octobre 2022 à 22:07

Avec le départ de Florent Ghisolfi à l'OGC Nice, le RC Lens pourrait être susceptible de perdre certains joueurs importants pour l'écurie azuréenne.

RC Lens Mercato : Florian Sotoca répond à l’intérêt de Nice

3e de Ligue 1 après 11 journées et à 2 petits points du dauphin Lorient, le RC Lens réalise un début de saison historique sous l’impulsion de son manager Franck Haise. Mais victime de son succès, le club artésien pourrait rapidement perdre certaines forces de son effectif. Si la menace planait depuis un certain temps, elle s’est davantage renforcée depuis le départ de Florent Ghisolfi, parti rejoindre les rangs de l’OGC Nice. Ce départ pour le moins surprise laisse logiquement présager un intérêt du club azuréen pour certains joueurs Sang et Or.

Et justement, hier soir, l’émission L'Equipe de Greg révélait que le Gym avait dans son viseurs trois cadres du RCL. Le défenseur Kévin Danso, le milieu défensif Salis Abdul Samed et l’attaquant Florian Sotoca. Quelques temps après l’annonce de cette rumeur mercato, l’émission a interrogé le dernier cité, concernant un potentiel départ vers l’OGC Nice. Si l'avant-centre lensois indique ne pas prêter attention aux rumeurs de transfert, ce dernier semble toutefois regretter son ancien directeur sportif.

« Je n’ai pas eu l’écho de cette rumeur, je préfère me concentrer sur ma saison. Mes représentants font bien le boulot pour ça. Florent Ghisolfi a été un élément très important pour nous durant ces trois dernières années. J’ai beaucoup de respect pour son travail à Lens. Il nous a quitté, cela a été un moment difficile pour nous mais cela fait partie du football. En ce qui me concerne, je me sens très très bien au RC Lens, j’ai un contrat qui coure jusqu’en 2024, je me sens épanoui ici, il n’y a pas de raison de se poser la question », a déclaré Florian Sotoca sur le plateau de l’émission.

RC Lens Mercato : Une opération compliquée à réaliser pour Nice

Bien installés dans le onze lensois cette saison, les trois joueurs cités n’ont que très peu de chance de quitter le Nord de la France cet hiver. Disposant d’un plus grand rôle dans le recrutement du RCL depuis le départ de Ghisolfi, Franck Haise ne compte pas se séparer d’une pièce importante en cours de saison, à moins qu’une offre faramineuse du Gym n’arrive sur la table lensoise. Lors de l’été suivant en revanche, les Aiglons pourraient redoubler d’efforts pour attirer au moins un de ces trois noms, notamment le défenseur Kévin Danso, choix numéro 1 pour prendre la place de l’expérimenté Dante, qui sera en fin de contrat en juin.