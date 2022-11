Stade Rennais Mercato : Un deal inattendu se profile en Italie !

Publié par JEAN-LUC D le 19 novembre 2022 à 06:06

Le Stade Rennais pourrait se voir contraint de négocier un transfert totalement inattendu avec un club de Serie A lors du prochain mercato hivernal.

Relégué sur le banc des remplaçants depuis l’arrivée de Steve Mandanda au Stade Rennais l’été dernier, Alfred Gomis a été retenu dans la liste du Sénégal pour la Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, le gardien de but de 29 ans ne se plaît pas dans la situation en club.

« Ma situation en club n'est pas des plus positives, et cela indépendamment de ma volonté. Je constate juste que, sans qu’il y ait eu de fracture, de rupture, je me trouve écarté du projet du club. Je me retrouve dans une situation qui, d'ordinaire, est celle d'un joueur qui crée des problèmes, divise un vestiaire. Je continue à m'entraîner tous les jours avec l'équipe et l'entraîneur des gardiens travaille avec moi très professionnellement. Rien à dire là-dessus », a expliqué le protégé de Bruno Genesio dans une interview accordée au quotidien L’Équipe. Aux dernières nouvelles, le compatriote de Sadio Mané ne compte pas rester dans cette même situation au SRFC jusqu’à la fin de la saison.

Stade Rennais Mercato : Alfred Gomis de retour en Italie cet hiver ?

En effet, d’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Alfred Gomis voudrait quitter les rangs du Stade Rennais lors du prochain marché des transferts de janvier. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, la doublure d'Édouard Mendy chez les Lions de la Teranga aurait même déjà une préférence pour sa prochaine destination. D’après le média italien, Gomis souhaiterait retourner en Serie A, où il a passé neuf années.

Et cela tombe bien puisque le quotidien sportif assure que si le club breton accepte de le laisser partir cet hiver, l’ancien portier de Dijon ne devrait pas manquer de prétendants dans le Calcio, où il a porté les couleurs de six clubs différents et y conserve une certaine cote.

Affaire à suivre donc…