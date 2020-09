Stade Rennais FC Mercato : Alfred Gomis signe au SRFC (Off.)

Dans les tuyaux ces derniers jours, le transfert d’Alfred Gomis du Dijon FCO au Stade Rennais FC est officiel depuis ce mardi soir. Le gardien sénégalais a signé un contrat de 5 ans avec le SRFC.

Alfred Gomis, nouvelle recrue du Stade Rennais FC

Le Stade Rennais FC visait Alfred Gomis pour remplacer Edouard Mendy. Après plusieurs jours de négociations avec les dirigeants du Dijon FCO, les recruteurs du SRFC ont réussi à signer le gardien sénégalais de 27 ans contre un chèque de 15 millions d’euros (10 millions d’euros pour l’indemnité de transfert et 5 millions d’euros pour les bonus). Ayant acheté Alfred Gomis à 1 million d’euros à la Spal (Italie), le Dijon FCO a ainsi réalisé une très grosse plus-value. Le nouveau gardien rennais a paraphé un contrat de 5 ans et arrive en remplacement de son compatriote, parti récemment à Chelsea pour 25 millions d’euros. Après avoir commencé la nouvelle saison au Dijon FCO (5 matchs, 10 buts encaissés), le dernier rempart sénégalais devra s’imposer au Stade Rennais FC. Il est très attendu pour aider le club breton à viser le podium final de Ligue 1 et à réaliser un bon parcours en Ligue des champions.

Les premiers mots du nouveau gardien du SRFC

Alfred Gomis a prononcé ses premiers mots après sa signature sur le site du Stade Rennais FC. Il s’est dit très heureux de « rejoindre le Stade Rennais F.C. », car c’est un club qu’il connaissait « déjà avant de rejoindre Dijon et qui continue de grandir chaque année ». Le portier a ensuite noté que chaque année, « il y a de nouvelles ambitions » au SRFC. « Maintenant, nous devons encore travailler pour nous améliorer », a-t-il ajouté avant de confier avoir « discuté un peu avec Édou », qu’il tient pour « un très bon mec ». Edouard Mendy lui « a dit qu’il y avait un super vestiaire, que l’on bossait dur pendant la semaine et que l’on prenait beaucoup de plaisir le week-end ». Enfin, Alfred Gomis a « hâte de pouvoir partager de bons moments avec » ses « nouveaux coéquipiers et les supporters ».