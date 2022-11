OL Mercato : 20 M€, un gros transfert se précise à Lyon

Publié par ALEXIS le 19 novembre 2022 à 13:06

En fin de contrat à l’ OL en juin 2023, Houssem Aouar est sur le départ. Le meneur de jeu intéresse sérieusement l’AS Rome qui a fait de lui, sa priorité.

Après 14 ans bientôt passés à l’ OL, Houssem Aouar a des envies d’ailleurs. Plus d’une fois, il est passé tout proche d’un transfert. Pendant le mercato estival dernier, trois clubs (Betis Séville, Nottingham Forest ou encore Benfica Lisbonne) étaient sur les rangs pour le recruter. Et le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais était d’accord pour rejoindre l’un de ces clubs. Mais la direction du club rhodanien n’avait pas trouvé d’accord avec aucun des prétendants. Resté à Lyon, Houssem Aouar est dans sa dernière année de contrat. Son profil plait à José Mourinho, le manager de l’AS Rome. De plus, l’idée de recruter le N°8 de l’ OL, sans indemnité de transfert, séduit La Louve. Polyvalent, le joueur formé à Lyon devrait apporter sa touche technique dans l’entre-jeu de la Roma qui a perdu Jordan Veretout, transféré à l’OM à l’été.

OL Mercato : L'AS Roma a fait d'Houssem Aouar sa priorité

L’intérêt du club transalpin pour Houssem Aouar prend de l’épaisseur à l’approche du mercato d’hiver. Il fait la Une de Corriere dello Sport, ce samedi, avec un gros titre : « Roma, l’idée Aouar ». Pour le média transalpin, il n’y a aucun doute que l’international français ne va pas prolonger son contrat à l’ OL, même si Laurent Blanc l’a bien remis en scelle depuis son arrivée le 9 octobre 2022. D’ailleurs, José Mourinho serait prêt à s’attacher les services du joueur de 24 ans dès janvier, comme l’indique la source. Pour éviter de voir partir Houssem Aouar pour 0 euro à la fin de la saison, la direction des Gones serait prête à négocier son départ cet hiver, sans se montrer gourmande. La cote du natif de Lyon est évaluée à 20 M€ en ce moment, selon Transfermarkt. Mais à six mois de la fin de son bail à l' OL, il pourrait partir pour moins que ce montant.